Sénégal: Migration irrégulière - Un réseau de convoyage démantelé, plus de 12 millions FCFA saisis

Dakar — Un réseau de convoyage de candidats à la migration irrégulière a été démantelé à Yenne, dans le département de Rufisque, et la somme de 12,5 millions de francs CFA saisie, a-t-on appris dimanche de la Gendarmerie nationale.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux officiels, elle explique que l'opération, partie d'un contrôle de patrouille, a également permis la saisie de deux pirogues et trois moteurs.

L'enquête ouverte a permis d'interpeller quatorze personnes, dont l'organisateur présumé du voyage, ses collaborateurs et des candidats au départ, indique le communiqué.

Le texte ajoute que la "Marine nationale et la Section environnement sont mobilisées pour intercepter la grande pirogue au large de Sendou".

Cette opération intervient quelques jours après le naufrage, le 7 novembre, au large de Lompoul, dans le département de Kebemer, d'une pirogue ayant causé la mort de quelques 43 candidats à l'émigration irrégulière.

Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres victimes.