Sénégal: Filière fonio - Sanoussi Diakité appelle à bien articuler la production avec la consommation, la recherche et la transformation

Dakar — L'insuffisance de la production et sa faible articulation avec la consommation, la commercialisation et les activités de recherche et de transformation sont les obstacles majeurs au développement de la filière fonio au Sénégal, a-t-on appris du président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio, Sanoussi Diakité.

"Sa disponibilité sur le marché reste encore problématique, parce que l'offre est très inférieure à la demande. Le fonio faiblement cultivé au Sénégal", a observé M. Diakité.

Il s'est entretenu avec l'APS à l'occasion de la célébration, ce dimanche, de la 17e édition de la Journée internationale du fonio.

Malgré la faible consommation de cette céréale au Sénégal, la demande dépasse largement la quantité produite et commercialisée dans le pays, a signalé l'ingénieur en génie mécanique.

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Le fonio est une céréale d'origine africaine cultivée dans 16 pays du continent, selon Sanoussi Diakité, qui est titulaire de plusieurs brevets d'inventions technologiques liées à la mécanisation de l'agriculture, à la production et à la transformation de ladite céréale notamment.

Une production nationale annuelle d'environ 3 000 tonnes dans les années 2000 à quelque 6 000 tonnes maintenant

D'après lui, les activités de sensibilisation et d'information menées annuellement à l'occasion de la Journée internationale du fonio ne cessent de susciter de l'engouement pour la filière.

Cette sensibilisation a engendré la création de petites entreprises de transformation et l'introduction du fonio dans le menu de certains hôtels, a-t-il observé.

La production nationale annuelle est passée d'environ 3 000 tonnes dans les années 2000 à quelque 6 000 tonnes maintenant, selon Sanoussi Diakité.

Il appelle à bien articuler la production de fonio avec la transformation, la consommation, la production de semences, les activités de recherche et l'exportation de la céréale.

Au Sénégal, le fonio provient presque seulement des régions de Kédougou (sud-est), Kolda (sud), Tambacounda (est) et Sédhiou (sud), a signalé M. Diakité, rappelant que la Journée internationale du fonio est consacrée à des activités de promotion et de valorisation de cette céréale.

Mettre en exergue les avantages alimentaires et les retombées économiques du fonio

Le fonio est célébré le 15 novembre de chaque année, une initiative permettant de mettre en valeur ses apports alimentaires et ses retombées économiques, d'inciter les agriculteurs à le cultiver et les pouvoirs publics à faire de son essor une priorité.

"Le fonio hors de sa zone traditionnelle de culture" est le thème de la 17e édition de la Journée internationale du fonio.

L'Association sénégalaise pour la promotion du fonio a choisi la localité de Keur Maba, située dans la région de Kaolack (centre), pour y célébrer la Journée internationale du fonio.

Selon son président, la volonté d'inciter les agriculteurs en dehors des régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda à s'investir dans la production de cette céréale justifie ce choix.

"Le but de la célébration est de mettre en exergue les avantages alimentaires, les particularités agronomiques et les retombées économiques du fonio", a expliqué Sanoussi Diakité.