Sénégal: La Première dame Absa Faye lance la 'Caravane de l'Espoir' pour lutter contre le cancer du col de l'utérus

Mbour — La Première dame, Absa Faye, a procédé, dimanche, au poste de santé de Ndiaganiao, au lancement de la "Caravane de l'Espoir", une initiative destinée à renforcer la sensibilisation, la vaccination et le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus à travers une tournée dans les quatorze régions du Sénégal.

Cette initiative, portée par la Fondation nationale Sénégal Solidaire en partenariat avec la Société sénégalaise de colposcopie, s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre cette maladie.

"Cette initiative vise à parcourir les quatorze régions du Sénégal pour la sensibilisation communautaire, la vaccination et le dépistage précoce, avec la prise en charge des lésions précancéreuses.", a expliqué Absa Faye, lors de la cérémonie de lancement organisée dans le cadre d'une journée de dépistage précoce au poste de santé de Ndiaganiao.

La Première dame a souligné que cette campagne traduit sa "volonté de prolonger les actions de sensibilisation au-delà du mois d'octobre, traditionnellement consacré à la lutte contre les cancers féminins".

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"La lutte contre le cancer ne doit pas se limiter au mois d'octobre", a-t-elle insisté, rappelant que "le cancer du col de l'utérus touche chaque année 2 280 femmes au Sénégal et entraîne quotidiennement quatre décès".

Déplorant ces statistiques, elle a relevé que "cette maladie figure parmi les cancers évitables grâce notamment à la vaccination", appelant les populations à faire vacciner leurs filles âgées de 9 à 14 ans".

Absa Faye s'est également réjouie de "la mobilisation des populations de Ndiaganiao et des 38 villages environnants autour de cette journée de dépistage", estimant que "leur participation témoigne d'une prise de conscience de l'ampleur de la maladie".

Elle a rappelé que "les actions de la Fondation nationale Sénégal Solidaire viennent en appui à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui place la santé des populations, particulièrement celle des femmes, au coeur des priorités, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

À ce titre, elle a salué "le partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui mène, selon elle, des actions importantes dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus".

La Première dame a enfin indiqué qu'une "séance de travail avec la directrice de cabinet du ministre de la Santé s'était tenue la semaine précédente, en vue d'étudier l'intégration d'un programme de vaccination dans les politiques de la Fondation nationale Sénégal Solidaire".

Elle a lancé un nouvel appel à la mobilisation de toutes les composantes de la société pour intensifier la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus.