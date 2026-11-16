Sénégal: Sanoussi Diakité - 'Avec le fonio, nous pouvons combler notre déficit alimentaire'

Dakar — Le président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio, Sanoussi Diakité, a relevé la capacité de cette céréale à réduire la forte dépendance des ménages envers le riz et le déficit céréalier du pays.

"Le fonio peut combler notre déficit alimentaire", a assuré M. Diakité, estimant qu'il faut en augmenter la production et l'intégrer davantage dans la consommation des ménages.

Le fonio est une céréale d'origine africaine cultivée dans 16 pays du continent, a-t-il rappelé dans un entretien avec l'APS, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du fonio.

"Si le fonio est produit en grande quantité, on peut l'introduire suffisamment dans la consommation des ménages et réduire la dépendance envers le riz", a soutenu l'ingénieur en génie mécanique et ancien directeur général de l'Office national de la formation professionnelle.

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D'après Sanoussi Diakité, il est possible, par une diversification des céréales prenant en compte le fonio, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Il souhaite que la céréale fasse l'objet d'un programme public destiné à encourager les agriculteurs à la cultiver et les ménages à la consommer.

Une culture qui s'adapte aux sols pauvres et à la faible pluviométrie

"C'est une denrée riche en fer et en acides aminés", a souligné M. Diakité, ajoutant que c'est un aliment facile à digérer également.

Concernant les particularités agronomiques du fonio, il signale que c'est une culture qui s'adapte aux mauvaises conditions climatiques, aux sols pauvres et à la faible pluviométrie.

"C'est une plante de nature à enrichir le sol de matières organiques et à faciliter sa régénération", a ajouté le président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio.

Au Sénégal, le fonio provient presque seulement des régions de Kédougou (sud-est), Kolda (sud), Tambacounda (est) et Sédhiou (sud), a-t-il rappelé.

La Journée internationale du fonio est consacrée à la promotion et à la valorisation de cette céréale.

Le fonio est célébré le 15 novembre de chaque année, une initiative qui permet de mettre en valeur ses apports alimentaires et ses atouts économiques, d'inciter les agriculteurs à le cultiver et les pouvoirs publics à faire de son essor une priorité.