Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'ADM mise sur la gestion communautaire pour pérenniser les infrastructures

15 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Jaxaay-Parcelles — L'Agence de développement municipal (ADM) entend confier aux communautés la gestion des infrastructures réalisées dans le cadre du PROGEP2, afin de pérenniser l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé son directeur général, Mamouth Diop.

"Il est important dès à présent de mettre l'accent sur la mise en place d'un modèle de gestion permettant aux comités de gestion de bassin d'exploiter ces infrastructures, de mobiliser des ressources pour leur entretien et de créer des emplois locaux", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait samedi, lors de la cérémonie de clôture des activités de territorialisation des JOJ organisées par l'ADM à Jaxaay-Parcelles, dans le département de Keur Massar.

Selon le directeur général, l'ADM a, dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP 2), investi plus de 2,2 milliards de francs CFA dans la réalisation de six terrains de football en gazon synthétique, de deux terrains multifonctionnels, de parcours sportifs et d'aménagements paysagers.

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"Ces infrastructures ont notamment permis de transformer des quartiers exposés aux inondations en espaces de loisirs et de pratique sportive", a souligné Mamouth Diop".

Il a indiqué que douze communes des départements de Keur Massar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine ont pris part à la territorialisation des Jeux, avec la participation de 600 athlètes et l'accueil de 7 200 visiteurs au quartier général aménagé à cet effet.

L'ADM a également mobilisé 1 600 personnes pour la cérémonie d'ouverture et accompagné 10 412 jeunes aux compétitions officielles dans le cadre du programme "Games Time", a-t-il précisé.

Le directeur général a par ailleurs mis en avant la caravane "Sunu Gox, Sunu JOJ", qui a parcouru les douze communes pour sensibiliser les populations à l'appropriation et à la préservation des ouvrages de drainage des eaux pluviales.

Abordant la dimension environnementale, il a annoncé l'établissement d'un bilan carbone de la participation de l'ADM aux Jeux, notamment en raison de la mobilisation de 270 bus pour le transport des participants vers les sites de compétition.

De son côté, le maire de Jaxaay-Parcelles, Abdou Aziz Diané, a salué la mobilisation des collectivités territoriales et des populations autour de ces activités, souhaitant que les infrastructures réalisées continuent de bénéficier aux jeunes après les Jeux.

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