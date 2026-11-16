Congo-Brazzaville: Football - L'AC Colombe se redynamise

Les membres de l'Association sportive amicale club "La Colombe" se sont réunis, le 15 novembre à Brazzaville, en assemblée générale. Cette rencontre stratégique avait pour double objectif de relancer les activités de la saison sportive et de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante pour conduire ce club de football féminin vers de nouveaux sommets.

Le président général sortant, Clesh Atipo Ngapi, a cédé sa place à Quentin Oyolo, en raison de ses nouvelles fonctions fédérales, tout en restant profondément attaché au club. « Je ne suis pas parti, je reste toujours Colombien. Si vous avez besoin de moi, en un claquement de doigts, je répondrai afin de vous orienter et accompagner. Notre équipe doit continuer à faire rayonner le football », a-t-il déclaré, recevant un vibrant hommage de son successeur pour les efforts consentis.

Prenant la relève, le nouveau président Quentin Oyolo, dans son mot de circonstance, a invité les participants et tous les autres acteurs du club à l'unité et au travail collectif. « Être président d'une association sportive ou faire partie du bureau exécutif ne signifie pas seulement occuper un poste ou encore une fonction mais c'est avant tout être au service d'une communauté, porter une vision commune et travailler sans relâche pour atteindre des objectifs collectifs », a-t-il laissé entendre. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et la discipline pour bâtir une association forte.

Pour mener à bien cette mission, la direction s'appuiera sur d'autres responsables du bureau exécutif. Quentin Oyolo, en tant que président actif chargé de l'orientation et de la coordination, sera suppléé par Pierre Martin Eticault comme premier vice-président, puis épaulé par Florian Koulimaya comme 2e vice-président chargé de la prospective et des finances. François Mabiala-Kengue occupe le poste de chargé du social et de la formation tandis que Mathias Landry Moussoungou évoluera comme chargé des équipements et de la logistique.

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Les travaux de ces assises ont été dirigés par François Bikindou, représentant le président de la Fédération congolaise de football. Il a réitéré la disponibilité de l'instance faîtière du football congolais à soutenir et accompagner cette formation, plusieurs fois championne du Congo. AC Colombe marque ainsi son retour sur la scène nationale et internationale.