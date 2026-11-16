Ile Maurice: Ranjiv Woochit - «Nous voulons moderniser le cadre légal avant les élections villageoises»

interview

Élections villageoises, projets en retard, réforme annoncée et mécontentement populaire... Ranjiv Woochit répond aux questions qui concernent son ministère. À deux ans du changement de gouvernement, le ministre des Collectivités locales défend son action, reconnaît certaines difficultés et promet d'accélérer les projets pour répondre aux attentes des Mauriciens.

Le mandat des conseils de village expire le 22 novembre. À quelle date les prochaines élections villageoises auront-elles lieu ?

La législation prévoit un délai de 150 jours pour organiser les prochaines élections, soit jusqu'à la troisième semaine d'avril 2027. Je tiens à rassurer la population, le gouvernement entend respecter le calendrier légal. La date officielle du scrutin sera fixée par les autorités compétentes.

Parallèlement, nous préparons une refonte majeure de la Local Government Act. Notre souhait est que la nouvelle législation puisse être adoptée suffisamment tôt afin que, si les procédures le permettent, l'organisation des élections se fasse dans un cadre modernisé.

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Je souhaite également apporter une précision importante. Après le 22 novembre, les conseillers villageois arrivés en fin de mandat ne pourront plus exercer leurs fonctions à ce titre. En revanche, les conseillers de district dont le mandat reste légalement en vigueur pourront continuer à exercer leurs responsabilités, notamment au sein du Permits and Business Monitoring Committee (PBMC) et de l'Executive Committee, conformément aux dispositions applicables.

Ils pourront également continuer à soutenir et à organiser des activités relevant de leurs attributions. Les services essentiels des collectivités locales devront être assurés sans interruption. Notre priorité est de garantir la continuité des services publics tout en préparant les prochaines élections dans le respect de la loi.

Pourquoi le scrutin n'a-t-il pas eu lieu avant l'expiration du mandat des conseils actuels ? Quels sont les obstacles ?

Il n'existait aucune obligation d'organiser ces élections avant le 22 novembre 2026, puisque le mandat des conseillers villageois est toujours en cours jusqu'à cette date.

Nous avons choisi de respecter leur mandat jusqu'à son terme. Je rappelle qu'en 2015, les élections municipales ont été organisées avant l'expiration du mandat des conseillers élus en 2012. Ces élections devaient avoir lieu en 2018, mais l'ancien gouvernement, estimant que la majorité des conseillers étaient proches du PTr et du MMM, avait mis un terme à leur mandat.

À ce stade, aucun obstacle majeur susceptible d'empêcher l'organisation des élections dans les délais prévus par la loi n'a été identifié.

Notre souhait est cependant que les futurs conseillers puissent exercer leurs responsabilités dans un cadre institutionnel plus moderne, avec des attributions clairement définies, des moyens financiers adéquats et une meilleure organisation administrative.

La réforme ne doit pas compromettre le calendrier électoral. Notre responsabilité est de respecter la loi et d'assurer une transition ordonnée.

Vous avez annoncé une réforme de la «Local Government Act» pour 2027. Quelles en seront les grandes lignes et comment renforcera-t-elle l'autonomie des collectivités ? La municipalisation de certaines régions rurales est-elle toujours d'actualité ?

Notre ambition ne consiste pas simplement à modifier quelques dispositions de la Local Government Act. Nous souhaitons abroger la législation actuelle et la remplacer par une nouvelle loi, adaptée aux réalités économiques, sociales et administratives du pays. Le comité interministériel que je préside s'est réuni à 11 reprises pour examiner les différentes propositions. L'Attorney General's Office procède actuellement à leur examen juridique et à la préparation du projet de loi.

L'une de nos principales priorités est l'autonomie financière. Aujourd'hui, plusieurs collectivités locales dépendent fortement des subventions du gouvernement central, alors que leurs dépenses continuent d'augmenter. Nous proposons notamment de revoir les Local Rates et les General Rates, qui concerneraient les résidences secondaires ainsi que les propriétés commerciales et industrielles. Les résidences principales des ménages seraient exemptées, comme c'est le cas actuellement.

Les revenus supplémentaires permettraient aux conseils de financer davantage de projets locaux, d'améliorer leurs services et de réduire progressivement leurs déficits. La réforme prévoit également le développement de l'e-Local Government, avec davantage de services en ligne, une simplification des procédures, une meilleure gestion des permis et une transparence accrue. Nous souhaitons aussi renforcer la formation des élus et des employés, améliorer leurs performances et la gouvernance, et consolider la redevabilité. Une autonomie accrue doit nécessairement s'accompagner d'une responsabilité accrue dans la gestion des fonds publics.

Concernant la municipalisation, je suis personnellement favorable à l'évolution du statut de certaines régions rurales qui présentent aujourd'hui des caractéristiques urbaines. Toutefois, cette évolution devra reposer sur des critères objectifs : population, développement économique, infrastructures existantes et viabilité financière. Je préfère ne pas me prononcer sur cette mesure avant l'examen des propositions par le Conseil des ministres.

Notre objectif est de créer des collectivités locales plus autonomes, plus efficaces et capables de financer progressivement leurs propres projets, tout en restant pleinement responsables devant les citoyens.

Vous aviez demandé jusqu'à juin 2027 pour mettre en place les principales mesures de votre ministère. Cet engagement sera-t-il tenu ?

J'avais évoqué une perspective allant jusqu'à la mi-2027, sans fixer précisément le mois de juin pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des mesures. Notre priorité est de faire avancer la nouvelle législation suffisamment tôt pour permettre, si les procédures le permettent, la tenue des élections villageoises sous le nouveau cadre légal.

Les travaux de consultation avec toutes les parties prenantes ont déjà eu lieu. Outre les onze réunions du comité interministériel, nous avons organisé un atelier national le 5 février 2026, réunissant environ 300 élus locaux, suivi d'une séance de travail avec les ministres et les parlementaires le 19 février. Un programme de formation destiné aux nouveaux élus portera sur les responsabilités des élus, la gestion financière, les procédures financières, le suivi des projets et les principes de bonne gouvernance.

Je souhaite que les nouveaux conseillers soient mieux préparés à exercer leurs fonctions dès leur entrée en service. La modernisation des collectivités locales ne dépend pas uniquement d'une nouvelle loi. Comme je l'ai indiqué précédemment, elle nécessite également des élus compétents, des employés bien formés et une administration responsable.

Deux ans après votre nomination, quel bilan concret tirez-vous de votre action ? Quels engagements ont été tenus et lesquels accusent encore du retard ?

Je considère qu'un bilan gouvernemental se fait sur l'ensemble d'un mandat de cinq ans. Toutefois, après deux années, nous avons déjà le devoir de présenter les actions engagées, les projets réalisés et les difficultés qui restent à surmonter. Depuis novembre 2024, nous avons renforcé les investissements dans les infrastructures locales, la réhabilitation des routes, l'entretien des drains et le développement communautaire.

Plusieurs projets ont été achevés, notamment des salles polyvalentes à Goodlands, Triolet et Roche-Bois, ainsi que la rénovation de terrains de football à Arsenal, Morcellement Saint-André et Sainte-Croix. Deux crématoires ont été inaugurés, l'un à Crève-Coeur et l'autre à Plaine-des-Papayes. Deux grands marchés, à Pamplemousses et à Chemin-Grenier, dont la construction avait débuté avant les élections de 2024, ont dû subir d'importants travaux de rénovation avant de pouvoir être opérationnels il y a quelques mois. D'autres projets approchent de leur achèvement à Petite-Julie, Notre-Dame, Dagotière et L'Escalier, entre autres.

Nous assurons également le suivi des projets communautaires financés grâce aux subventions du gouvernement indien, afin de faciliter leur réalisation et de mieux contrôler les coûts et les délais. La modernisation des marchés et des foires constitue une autre priorité, notamment à Fond-du-Sac et à Centre-de-Flacq. Nous travaillons aussi sur le développement de nouveaux terminaux urbains dans les municipalités. Nous avons renforcé les travaux de curage et de désenvasement des rivières, canaux et drains, indispensables pour améliorer l'écoulement des eaux et limiter les risques d'inondation.

En matière de propreté, nous préparons le renouvellement du parc de camions de ramassage des ordures. Un terrain de 15 arpents a également été acquis à Wooton pour la réalisation d'un atelier mécanique central. Le Mauritius Fire and Rescue Service fait parallèlement l'objet d'un programme de modernisation, comprenant de nouvelles casernes, des véhicules spécialisés, des équipements de secours et une formation renforcée du personnel. Certains projets connaissent encore des retards liés aux études techniques, aux procédures de passation des marchés et aux financements. Nous devons poursuivre nos efforts pour accélérer leur exécution.

Je tiens à remercier le Premier ministre pour la confiance qu'il m'accorde et pour son soutien aux projets de mon ministère. Son appui nous permet de faire avancer plusieurs dossiers importants. Je remercie également mon junior minister, Fawzi Allymun, pour sa collaboration, ainsi que les cadres et employés du ministère et des collectivités locales.

Deux ans représentent une étape, et non la fin d'un mandat. Notre responsabilité est de poursuivre les réformes, d'achever les projets engagés et de produire des résultats durables pour les citoyens.

Combien de projets d'infrastructures annoncés ou relancés ont réellement été achevés et lesquels restent bloqués ?

Plusieurs projets communautaires ont déjà été achevés dans les différentes collectivités locales, tandis que d'autres se trouvent à un stade avancé de réalisation.

Nous avons notamment inauguré des salles polyvalentes et amélioré des infrastructures sportives et communautaires. Des projets à Petite-Julie, Notre-Dame, Dagotière et L'Escalier approchent également de leur achèvement.

Concernant les marchés et les foires, le projet de Fond-du-Sac progresse. À Centre-de-Flacq, des études techniques et certaines interventions ont été entreprises pour améliorer la toiture, la ventilation et les installations existantes.

Nous travaillons aussi sur de nouveaux terminaux urbains. À Vacoas, par exemple, une nouvelle procédure est en préparation après l'échec du précédent appel à propositions.

Je suis personnellement l'avancement des petits projets communautaires et des projets financés par les subventions indiennes, en collaboration avec les responsables des conseils.

Certains dossiers nécessitent encore des études complémentaires, des autorisations ou des financements. Il faut également respecter les procédures de marchés publics.

Le projet de «Night Market» ne verra pas le jour en 2026. Comment expliquer ce retard et quelle est la nouvelle échéance ?

Je tiens à rectifier cette affirmation. Les Night Markets restent envisagés pour la période festive de décembre 2026 et du Nouvel An 2027. Je préside personnellement le comité interministériel chargé de coordonner cette initiative avec les douze collectivités locales et les différentes autorités concernées. Chaque conseil a été invité à proposer des sites et à examiner les possibilités d'organisation. Toutefois, certains conseils n'ont pas reçu suffisamment de réponses à leurs avis publics ou appels à manifestation d'intérêt.

La Police, la Road Development Authority, la Traffic Management and Road Safety Unit et le Mauritius Fire and Rescue Service, entre autres, ont également communiqué leurs observations sur les sites proposés. Ces observations concernent notamment la circulation, la sécurité, l'accès des véhicules d'urgence, l'éclairage, les installations temporaires et la gestion des déchets. L'ensemble des propositions et des avis sera présenté au Conseil des ministres pour décision finale.

Notre intention est de permettre l'organisation des Night Markets à partir de la mi-décembre, dans les régions où toutes les conditions seront réunies. Je tiens également à rappeler que les occupations illégales de la voie publique ne peuvent être tolérées en attendant ces décisions. La police et les autorités compétentes doivent continuer à faire respecter la loi. Notre objectif est de soutenir les petits commerçants et les marchands ambulants, mais dans un environnement organisé, sécurisé et respectueux des droits de tous.

Après la controverse sur les 1 463 employés, combien ont retrouvé un emploi et quelles garanties existent contre les interventions politiques ?

Je voudrais d'abord préciser que la Local Government Service Commission (LGSC) est l'institution légalement compétente pour les recrutements, les promotions et les mutations au sein des collectivités locales. Entre 2019 et 2024, 1 765 nominations avaient été effectuées, dont 599 concernaient des postes non budgétés.

Des problèmes juridiques ont été soulevés concernant certaines nominations, conduisant à la cessation de service de 1 463 employés en mai 2025. Je suis conscient des difficultés humaines et familiales que cette situation a engendrées. Toutefois, nous avions l'obligation de respecter les dispositions légales.

Depuis, la LGSC a procédé à de nouveaux recrutements. Selon les informations communiquées, environ 2 500 personnes ont été recrutées dans les collectivités locales. Ce chiffre représente l'ensemble des recrutements et non exclusivement les anciens employés ayant retrouvé un poste. Le nombre exact de ces derniers devra être confirmé par la Commission. Je tiens à souligner que les décisions de nomination, de promotion et de mutation relèvent de la LGSC, selon les critères prévus par la loi. Je n'interviens pas dans la sélection individuelle des candidats.

Nous voulons également renforcer la formation et les compétences des employés afin d'améliorer la qualité des services. Notre objectif est de disposer d'une administration compétente, recrutée dans le respect de la légalité, de la transparence et de l'égalité des chances.

Pourquoi les problèmes de dépôts sauvages, d'insalubrité et des espaces publics mal entretenus persistent-ils et quelles nouvelles mesures envisagez-vous ?

La propreté de nos villes et villages constitue l'une de mes principales priorités. Les douze collectivités locales assurent quotidiennement le ramassage des ordures, le nettoyage des espaces publics et l'entretien de nombreuses infrastructures. Cependant, certains conseils disposent de véhicules vieillissants et rencontrent des difficultés de maintenance, ce qui peut affecter la régularité des services. Nous travaillons donc au renouvellement progressif des camions de ramassage des ordures, ainsi qu'à l'acquisition de véhicules utilitaires et d'équipements adaptés aux besoins des conseils.

Ce projet permettra de mutualiser certaines réparations, d'améliorer la maintenance préventive et de réduire l'immobilisation des véhicules. Nous voulons également mieux organiser les tournées de collecte, renforcer la formation des chauffeurs et des mécaniciens et améliorer le suivi des équipements.

Par ailleurs, les conseils poursuivent les opérations de nettoyage et de désenvasement des drains, canaux et cours d'eau relevant de leurs compétences, en coordination avec les autres autorités concernées. Il faut cependant reconnaître que le manque de civisme reste un problème majeur. Certaines personnes continuent d'abandonner des déchets ménagers, des appareils électroménagers, des branches d'arbres et des matériaux de construction dans les espaces publics.

Je rappelle que les conseils proposent des services spécifiques pour l'enlèvement de certains déchets encombrants, selon les conditions applicables. Nous devons renforcer les inspections, améliorer la surveillance des sites sensibles et appliquer les sanctions prévues par la loi. Les collectivités locales ont la responsabilité d'assurer des services efficaces, mais chaque citoyen doit également contribuer à préserver la propreté de son environnement.

Vous avez évoqué un recours accru aux caméras de surveillance. Quel budget, combien de caméras et dans quels délais ?

Nous examinons la possibilité de renforcer la surveillance dans les endroits particulièrement exposés aux dépôts sauvages, au vandalisme et à certaines infractions. Les collectivités locales devront identifier les sites prioritaires, notamment les marchés, les foires, les espaces publics et les endroits où des dépôts illégaux sont régulièrement constatés. Il faudra ensuite évaluer les besoins techniques, les coûts d'installation et de maintenance, ainsi que les obligations relatives à la protection des données personnelles.

Une coordination avec la Police sera également nécessaire pour permettre l'exploitation légale des images et le suivi des infractions. À ce stade, je préfère ne pas annoncer de budget ou de nombre de caméras avant la finalisation des études et des décisions nécessaires. Notre objectif est de mettre en place un système efficace de prévention, de surveillance et d'application de la loi, et non simplement d'installer des équipements supplémentaires.

Deux ans après les élections générales, quel bilan présentez-vous aux habitants de Pamplemousses-Triolet ?

Mon engagement envers la circonscription n° 5 ne date pas de mon entrée au gouvernement. Je suis député depuis 2019 et j'ai auparavant eu l'honneur de servir cette région au sein du Conseil de district de Pamplemousses. Depuis novembre 2024, j'ai poursuivi mes interventions auprès des ministères, des collectivités locales et des organismes publics pour faire avancer les dossiers concernant les routes, la construction de drains, l'éclairage public et les équipements communautaires.

Parmi les réalisations, je peux notamment citer la salle polyvalente de Triolet, à Bon Air Road, ainsi que la rénovation des terrains de football d'Arsenal et de Morcellement Saint-André. Le projet du marché de Fond-du-Sac constitue également un dossier important que je continue à suivre. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues parlementaires de la circonscription, notamment Kaviraj Rookny, afin de coordonner nos interventions et de défendre les intérêts des habitants.

Notre travail concerne l'ensemble des localités, notamment Triolet, Pointe-aux-Piments, Trou-aux-Biches, Arsenal, Morcellement Saint-André, Mont-Goût et Calebasses. Ces réalisations sont le fruit d'un travail collectif. L'essentiel est que les habitants puissent bénéficier d'infrastructures améliorées et de services publics de qualité.

Entre vos responsabilités ministérielles et votre mandat de député, êtes-vous suffisamment présent sur le terrain ?

Mes responsabilités ministérielles exigent un engagement quotidien et une coordination permanente avec plusieurs institutions. Je supervise les douze collectivités locales, le Mauritius Fire and Rescue Service et les autres services relevant de mon portefeuille. Je tiens régulièrement des réunions avec les chefs de département des conseils municipaux et de district afin d'examiner leur fonctionnement, leurs besoins en personnel, leurs difficultés financières et l'avancement des projets.

Je préside également les comités interministériels consacrés à la réforme du Local Government Act et à l'organisation des Night Markets. Je suis personnellement les projets communautaires, les subventions indiennes, les marchés, les foires et les terminaux urbains, ainsi que les questions liées à la gestion quotidienne du ministère. À cela s'ajoutent les réunions du Conseil des ministres, les séances parlementaires, la préparation des réponses aux questions parlementaires, les rencontres institutionnelles et l'accueil de délégations étrangères.

Malgré ces responsabilités, je reste profondément attaché à ma circonscription. Chaque mercredi matin, je reçois les citoyens au Citizen Advice Bureau (CAB) afin d'examiner leurs demandes et d'assurer le suivi auprès des organismes concernés. Je maintiens également des contacts réguliers avec les habitants, les associations et les représentants des villages, et je me rends sur le terrain lorsque cela est nécessaire. Je ne peux naturellement pas être présent partout à tout moment, mais je m'efforce de rester accessible et de donner une suite aux demandes qui me sont adressées.

Être ministre ne signifie pas s'éloigner des citoyens. Cela signifie assumer davantage de responsabilités tout en restant à leur écoute.

Entre vos responsabilités ministérielles et votre mandat de député, estimez-vous être suffisamment présent sur le terrain ?

Mes responsabilités ministérielles exigent un engagement quotidien et une coordination permanente avec plusieurs institutions. Je supervise les douze collectivités locales, le Mauritius Fire and Rescue Service et les autres services relevant de mon portefeuille. Je tiens régulièrement des réunions avec les chefs de département des conseils municipaux et de district afin d'examiner leur fonctionnement, leurs besoins en personnel, leurs difficultés financières et l'avancement des projets.

Je préside également les comités interministériels consacrés à la réforme de la Local Government Act et à l'organisation des Night Markets. Je suis personnellement les projets communautaires, les subventions indiennes, les marchés, les foires et les terminaux urbains, ainsi que les questions liées à la gestion quotidienne du ministère. À cela s'ajoutent les réunions du Conseil des ministres, les séances parlementaires, la préparation des réponses aux questions parlementaires, les rencontres institutionnelles et l'accueil de délégations étrangères.

Malgré ces responsabilités, je reste profondément attaché à ma circonscription. Chaque mercredi matin, je reçois les citoyens au Citizen Advice Bureau (CAB) afin d'examiner leurs demandes et d'assurer le suivi auprès des organismes concernés. Je maintiens également des contacts réguliers avec les habitants, les associations et les représentants des villages, et je me rends sur le terrain lorsque c'est nécessaire. Je ne peux naturellement pas être présent partout à tout moment, mais je m'efforce de rester accessible et de donner une suite aux demandes qui me sont adressées.

Être ministre ne signifie pas s'éloigner des citoyens. Cela signifie assumer davantage de responsabilités tout en restant à leur écoute.

Quels sont vos projets prioritaires pour la circonscription en 2027 ?

Pour 2027, mes priorités concernent principalement la réhabilitation des routes, l'amélioration du drainage, l'éclairage public et le développement des infrastructures communautaires. Je souhaite notamment faire progresser le projet du marché de Fond-du-Sac et poursuivre les interventions nécessaires dans les différentes localités de la circonscription.

La construction de drains constitue une préoccupation importante, particulièrement dans les zones exposées aux accumulations d'eau pendant les fortes pluies. Nous devons renforcer le nettoyage et le désenvasement des drains, canaux et cours d'eau, tout en identifiant les endroits nécessitant de nouveaux ouvrages. Je continuerai également à suivre les projets concernant les terrains de football, les salles polyvalentes, les espaces de loisirs et les autres équipements publics.

Les petits projets communautaires resteront également une priorité, car ils contribuent directement à améliorer le cadre de vie des habitants. Mon engagement pour 2027 est d'accélérer les projets prioritaires, de maintenir ma présence auprès des citoyens et d'assurer un suivi régulier des dossiers jusqu'à leur concrétisation. Je préfère prendre des engagements réalistes, fondés sur des financements et des procédures confirmés, plutôt que de multiplier les annonces prématurées.

Ressentez-vous toujours le soutien qui a suivi la victoire de l'Alliance du Changement en novembre 2024, ou plutôt une montée de l'impatience ?

Les attentes de la population restent importantes, et c'est tout à fait légitime. Les Mauriciens souhaitent voir des améliorations concrètes dans leur vie quotidienne, notamment en matière de pouvoir d'achat, d'emploi, de logement, de santé et de services publics. Lors de mes rencontres avec les habitants, je reçois des témoignages de soutien, mais également des préoccupations et parfois des critiques.

Je considère ces observations comme normales dans une démocratie. Un élu doit être capable d'écouter les citoyens, y compris lorsqu'ils expriment leur insatisfaction. Certaines réformes prennent du temps, particulièrement lorsqu'elles nécessitent des changements législatifs, des investissements importants ou une réorganisation administrative.

Cela ne doit toutefois pas nous empêcher d'accélérer les projets et d'améliorer l'efficacité de nos services. Je rappelle qu'un mandat gouvernemental dure cinq ans. Le bilan définitif doit donc être apprécié sur l'ensemble de cette période, même si nous avons naturellement l'obligation de rendre compte de notre action dès les premières années. La confiance des citoyens ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle se mérite chaque jour, par le travail, l'écoute, la transparence et les résultats.

Après deux ans au pouvoir, le gouvernement concrétise-t-il ses promesses assez rapidement ? Quelles attentes restent à satisfaire ?

Il faut replacer l'action du gouvernement dans son contexte financier et économique. À notre arrivée, plusieurs engagements financiers importants devaient être honorés. Le gouvernement a notamment dû faire face à des paiements d'environ Rs 800 millions envers des établissements hospitaliers en Inde, Rs 1,2 milliard au titre des heures supplémentaires effectuées par le personnel de santé et Rs 700 millions de contributions dues à la SADC.

Ces obligations ont mobilisé des ressources considérables, alors que nous devions également maintenir les services essentiels et poursuivre les investissements publics. Malgré ces contraintes, le gouvernement a renforcé les moyens de plusieurs ministères et engagé des réformes importantes. Dans mon propre ministère, nous avons obtenu des ressources supplémentaires pour les collectivités locales, les routes, les infrastructures communautaires et les services d'incendie et de secours.

Je reconnais toutefois que la population attend davantage de résultats, notamment en matière de coût de la vie, d'emploi, de logement, de santé et de qualité des services publics. Nous devons donc poursuivre les réformes, mais également accélérer leur mise en oeuvre.

Quel engagement précis prenez-vous, comme ministre et comme député, pour les douze prochains mois ?

Pour les douze prochains mois, mes priorités sont clairement définies. La première est de faire avancer l'adoption de la nouvelle législation sur les collectivités locales et de préparer l'organisation des prochaines élections villageoises dans le respect du calendrier légal. Je souhaite également mettre en place un programme structuré de formation pour les nouveaux conseillers élus, afin qu'ils maîtrisent leurs responsabilités, la gestion des budgets, les procédures administratives, les marchés publics et les principes de bonne gouvernance.

Le renforcement des capacités, ou capacity building, des employés des collectivités locales restera une priorité, notamment dans les domaines techniques, financiers, administratifs et numériques. Sur le plan des infrastructures, je veux accélérer la modernisation des marchés et des foires, le développement des terminaux urbains, la réhabilitation des routes et les travaux de curage et de désenvasement des drains, rivières et canaux.

Je souhaite également faire progresser le renouvellement des camions de ramassage des ordures et le projet d'atelier mécanique central à Wooton. Chaque conseil devrait progressivement disposer d'un programme annuel de maintenance préventive de ses routes, drains, véhicules, marchés, foires et bâtiments publics, avec des responsabilités et des délais claire- ment définis.

Je suis conscient que les attentes sont nombreuses et que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus immédiatement. Mon engagement est de poursuivre ce travail avec sérieux, détermination et humilité, afin de moderniser nos collectivités locales, de renforcer la sécurité des citoyens et d'améliorer concrètement leur qualité de vie.