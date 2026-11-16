Ile Maurice: Indrasen Vencatachellum - Un «diplomate» acteur de la culture

Il est des parcours qui forcent l'admiration, non pas par le bruit qu'ils font, mais par la richesse humaine et intellectuelle qu'ils portent. Celui d'Indrasen Vencatachellum est de ceux-là. Issu d'un milieu modeste, il a su, au fil des années, construire un chemin remarquable, guidé par le goût du savoir, la rigueur du travail et une profonde ouverture sur le monde. Diplômé et doté d'une solide formation intellectuelle, Indrasen a poursuivi une carrière de fonctionnaire international, évoluant dans un univers exigeant où compétence, diplomatie, discernement et sens des responsabilités sont essentiels.

Cette expérience professionnelle lui a permis d'enrichir sa vision du monde et de développer une culture générale particulièrement vaste, doublée d'une passion qui occupe une place toute particulière dans sa vie : le théâtre, capable de traduire toutes les émotions. Chez Indrasen, la culture ne se limite donc pas à l'accumulation de connaissances ou aux titres académiques. Elle se vit, se partage et se nourrit de curiosité. Elle est une manière d'appréhender le monde, de comprendre les autres et de rester attentif aux évolutions de la société.

Son itinéraire rappelle également qu'une origine modeste ne constitue jamais une limite lorsqu'elle s'accompagne de détermination, de persévérance et d'une véritable soif d'apprendre. Son parcours illustre cette ascension construite patiemment, sans renier ses racines. Il incarne ainsi une rencontre intéressante entre le monde de la diplomatie, la richesse de la culture et la magie des planches. Un homme dont le parcours témoigne que la réussite professionnelle prend une dimension encore plus belle lorsqu'elle s'accompagne d'une véritable passion pour les arts et la culture.

Son épouse Martha, Indrasen, Lena, la compagne de son fils Jérémie (à dr.), leurs trois filles Julia, Camille et Clémence, Cécilia et sa fille Eva

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Le 26 octobre 2025, rue des Amandiers, à Paris, Indrasen Vencatachellum, devant un public franco-mauricien et l'ambassadeur de Maurice en France, Joël Rault, rend hommage au poète Vinod Rughoonundun. Une manière de perpétuer sa passion du théâtre qu'il entretient depuis l'adolescence. Il a alors 78 ans. La flamme est restée intacte et il l'alimente à l'aube de ses 80 ans (en décembre prochain) au sein de L'Émotionnelle, compagnie créée avec Jacques Masson et la compagne de ce dernier, Nadja Viet, pour présenter des spectacles «en chambre», à l'Atelier des Amandiers chargé de mémoire d'Hervé Masson. Après le spectacle Voyage dans la diversité culturelle à la mairie du 1er arrondissement de Paris, en mai 2009, des soirées à l'Atelier attirent un public franco-mauricien. C'est dire sa passion pour le théâtre malgré sa vie professionnelle faite d'engagements, de voyages à travers la planète - une centaine de pays - et de fécondes rencontres.

En montant sur scène, Indrasen (surnommé affectueusement Indra) ne peut s'empêcher de revivre avec nostalgie les levers de rideau, qui ont marqué les différentes étapes de sa vie. Comme comédien amateur au sein du Second Tamil Scouts, il est naturellement attiré par les mises en scène de ses profs de littératures française et anglaise - Daniel Koenig et Georges Espitalier-Noël - au Collège Royal de Curepipe. C'est ainsi qu'il interprète, en 1964, le rôle du gardien de prison Foka, dans Les justes d'Albert Camus, mise en scène par Daniel Koenig, avec Jooneed Jeeroburkhan, dans le rôle de Yanek Kaliayev et Jean-Claude Castelain, responsable du bruitage !

Riche de ces expériences, avec un petit groupe de collégiens, dont Robert Furlong, Indren Cuttaree et Gérard Philippe Bosquet, il participe au lancement de la Troupe Daniel (en hommage à Daniel Koenig) : «Nous avons présenté à l'Hôtel de Ville de Curepipe des extraits du Bourgeois Gentilhomme, de L'Avare et des Femmes savantes. Le spectacle au Collège Royal réunissait deux comédies : Les Boulingrin de Courteline et Le Pâté et la tarte, ainsi que la pièce plus sérieuse de Paul Géraldy, Les Grands garçons. En toute modestie, je dois avouer que cette initiative a connu un véritable succès auprès du public et suscité des articles encourageants dans la presse.»

Avec Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.

Entre 1962 et 1968, avec le Second Tamil Scouts, il interprète des comédies en un acte souvent finalistes et primées au Festival d'art dramatique annuel, notamment Une demande en mariage de Tchekhov, dont la mise en scène bénéficie du précieux concours de Jooneed Jeeroburkhan, avant son expatriation au Canada. Par la suite, avec Daniel Labonne, le Second Tamil Scouts prend le risque de présenter au festival une pièce d'avant-garde, Les vautours de l'auteur flamand, Pierre de Prins. Pari réussi, puisque la pièce obtient le premier prix au festival en 1969.

Fort de ce succès, Daniel Labonne et lui sont animés d'un désir d'aller plus loin et de pratiquer «un théâtre en marge du théâtre officiel», comme disait Ionesco. Avec Pardon Monsieur de Jeannine Worms, ils prennent le risque de présenter une pièce qui déconcerte et déroute parce qu'elle s'éloigne diamétralement de la norme dramatique conventionnelle, en faisant fi de la triple unité d'action, de lieu et de temps. Sous l'égide de l'Association culturelle de l'océan Indien dirigée par Denis Julien, ancien sociétaire de la Comédie française, Pardon Monsieur est présentée deux fois au Centre culturel français, mais aussi à la MBCTV le 6 octobre 1970. Une agréable surprise et un encouragement de voir cette expérience inédite accueillie avec tant d'intérêt par un public divers et saluée par toute la presse, notamment par Pierre Renaud dans l'express : «Si l'on sort de la salle tel qu'on y était entré, c'est que la partie est perdue. Avec Pardon Monsieur, la partie est gagnée», se souvient Indra en citant ce dernier.

Avec Robert Furlong dans «La savetière prodigieuse».

Déjà Indrasen a le sentiment d'avoir, au gré de ces pièces, beaucoup vécu et intensément. Aujourd'hui, il est l'heureux grandpère de quatre petites-filles: «Je n'ai pas connu mes grands-parents venus du sud de l'Inde, comme des milliers d'autres "travailleurs volontaires" dans les années 1890. Mon père, Narainendevar Vencatachellum, est né à Bénarès en 1903 et ma mère, Goindaamah Chellen, en 1908 à Souillac. Ils se sont installés à Rose-Hill et ont créé une grande fratrie, comme c'était courant en ces temps-là : huit garçons et quatre filles. Né en 1946, je suis l'avant-dernier de la famille. Petit à petit, la grande famille s'est rétrécie dans les années 1960 pour des raisons économiques, avec la vague d'émigration vers l'Europe. Mes trois frères aînés sont partis travailler en Angleterre dans les hôpitaux qui avaient grand besoin d'infirmiers et deux de mes soeurs ont accompagné leur époux en France. J'ai retrouvé à Paris en 1979 Béatrice que j'ai épousée et notre famille a suivi le rythme de nos voyages : mon fils, Jérémie, est né à Dakar et ma fille, Cécilia, à Paris. Je regrette que, comme moi, ils n'aient pas connu leurs grands-parents.»

Notre-Dame-des-Victoires et Collège Royal de Curepipe

Indra n'a certainement pas manqué de raconter à ses enfants et petits-enfants comment, de 1953 à 1958, il fréquentait l'école primaire Notre-Dame-des-Victoires RCA, à Rose-Hill : «Je garde surtout l'image de Soeur Cécile, l'imposante directrice. Véritable main de fer dans des gants de velours, elle pouvait afficher un sourire des plus accueillants et, l'instant d'après, une "sainte" colère devant la moindre indiscipline de ses ouailles.» Notre-Dame-des-Victoires comme institution scolaire n'échappe pas à la règle du genre : «Les victoires de l'école reposaient sur les cours particuliers (leson), dispensés par les instituteurs après les heures de cours. Mon père, qui n'avait jamais pu terminer le cycle primaire, croyait fermement en la valeur de l'éducation comme base de l'ascension sociale. Ainsi, malgré ses modestes revenus de quincailler et les charges d'une famille nombreuse, il a fait le sacrifice de me payer ces cours particuliers. Mon admission au prestigieux Collège Royal de Curepipe était pour lui une belle et juste récompense.» Au Collège Royal de Curepipe où il étudie de 1959 à 1966, Indrasen parle de la qualité de ses enseignants : Daniel Koenig, Armand Maudave, Régis Fanchette, Georges Espitalier-Noël, entre autres. Parallèlement à ses études, il se donne à fond au théâtre.

Cap sur la Grande île

Après ses études secondaires, Indrasen obtient une bourse de l'Alliance française en 1969 pour Madagascar: «Je suis arrivé dans la capitale malgache par un après-midi de grosse pluie, en compagnie de cinq autres boursiers - Jocelyn Seenyen, Florise Lamy, Nazeera Sassa, Fawzia Noordally et Marie-Claire Sookahet. À la Cité Universitaire d'Ambohitsaina, nous étions heureux de trouver une petite communauté mauricienne, dont deux amis de longue date, Robert Furlong et Jean-Claude Castelain. Par chance, j'ai obtenu une chambre avec terrasse, luxe et privilège des "anciens", dont Finlay Salesse et Germain Comarmond. Je réaliserai plus tard la chance que nous avions, comparé à nos camarades en France, d'étudier dans d'excellentes conditions matérielles et avec d'excellents professeurs toujours accessibles.»

Avec Daniel Labonne dans «Pardon Monsieur».

Indra, entre deux cours, s'adonne au théâtre : «C'est ainsi que j'ai pu me joindre à la troupe de l'Association théâtrale et artistique universitaire de Madagascar, animée par mes deux enseignants de langue et littérature française, Yves et Mireille Gendre. Grâce à l'expérience acquise à Maurice, j'ai interprété les rôles principaux dans les trois pièces qu'ils ont mises en scène en 1970 et 1971 : Les Mamelles de Tirésias, La Savetière prodigieuse, de Federico García Lorca, et Les Troyennes de JeanPaul Sartre. Jean-Claude Castelain était responsable de la lumière pour ces trois réalisations. Outre les représentations dans le grand amphithéâtre, nous avons aussi vécu l'expérience d'une tournée de La Savetière prodigieuse à Majunga avec Robert Furlong, Finlay Salesse, Marie-Claire Sookahet et Nazeera Sassa.»

En 1972, Indrasen est contraint, dans le sillage de la révolution estudiantine, de rentrer au pays, mais la prolongation de la bourse du gouvernement français lui permettra de faire son année de licence à l'Université Sorbonne-Nouvelle, suivie d'un mémoire de maîtrise sur Télévision et culture à l'île Maurice. En même temps, il effectue un stage pratique à l'Office français des techniques modernes d'éducation, spécialisé dans la promotion et le développement des techniques modernes. Ce stage lui permet de découvrir des institutions de formation dans différentes villes et, surtout, de rencontrer sa future épouse, Béatrice, responsable des stagiaires étrangers.

De retour à Maurice, il retrouve son poste de fonctionnaire qu'il avait laissé en 1972. Il est affecté à la Commission nationale pour l'Unesco, dont le secrétaire général est Ranjeet Goordyal. En fait, cette commission s'occupe de la coopération avec d'autres agences de coopération, notamment, le Commonwealth Secretariat, l'Agence de la francophonie et l'Institut culturel africain (ICA). Mais il garde surtout un souvenir ému de sa rencontre avec Pierre Renaud, journaliste à l'express.

Un père et une mère prient devant le cercueil de leur fils depuis dix ans, lorsque celui-ci se réveille... («Les vautours»)

Après une large couverture de son mémoire sur Télévision et culture, Pierre lui offre une chronique hebdomadaire à la radio et la télévision, dans la page Culture dont il était responsable. Ainsi avec Daniel Labonne, il leur paraît juste de rendre hommage à Pierre Renaud, poète méconnu. Le spectacle Pierre sur Pierre, à partir de son recueil Les balises de la nuit, mis en scène par Daniel, est présenté au Centre culturel de RochesBrunes en 1976, en présence de Pierre Renaud, tout juste avant son départ pour le Sénégal.

L'aventure africaine

Commence ainsi son aventure d'abord africaine et ensuite planétaire. Il est employé à l'ICA auquel Maurice contribue bêtement sans en profiter faute de projets : «J'ai aussi subi la politique africaine ambigüe de Maurice, mélange d'intérêt poli et de méfiance envers le continent noir. Ainsi, tout en étant le contributeur le plus régulier au budget de l'ICA depuis plus d'une décennie, notre pays n'a jamais proposé un projet ou une activité au titre des échanges culturels», nous dit Indra. Sa participation à des projets internationaux de politiques culturelles et de création artistique de l'Unesco, exécutés par l'ICA pour l'Afrique, lui permet de tisser des liens privilégiés avec la Section culture de l'organisation : «C'est ainsi que la responsable de la Section de la création artistique à l'Unesco s'est assurée de mon recrutement comme spécialiste de programme, afin de créer une nouvelle unité dédiée à l'artisanat et le design. Après des sauts de puce, de ma petite île Maurice à la grande île de Madagascar ; de là à Dakar, je quittai donc le continent africain en 1987 pour une nouvelle aventure, cette fois dans le monde !»

Un rayonnement planétaire

Dans les années 1990, le Secteur de la culture au siège de l'Unesco est un véritable nid de grands intellectuels, dont le romancier congolais Henri Lopes, le poète haïtien René Depestre, l'écrivain martiniquais Edouard Glissant, connu pour ses oeuvres sur la créolisation, sans oublier notre compatriote-poète Edouard Maunick. *«Malgré la lourdeur administrative de l'organisation et en contournant au mieux la rigidité d'un mécanisme intergouvernemental, j'ai pu lancer un programme ambitieux de promotion de l'artisanat, avec la complicité de mes supérieurs et du réseau des ONG affiliés à l'Unesco. La maîtrise d'une troisième langue, l'espagnol, a grandement facilité mes activités en Amérique latine et mes relations humaines avec les animateurs du secteur dans toute cette région.

Avec Habib Thiam, ministre de la Culture sous Léopold Sedar Senghor.

D'ailleurs, l'organisatrice de la 1re Foire ibéro-américaine de l'artisanat à Puerto La Cruz, au Venezuela en décembre 1993 a servi de complice pour la rencontre avec ma deuxième épouse, Martha, alors directrice de la culture ! Depuis, elle m'a bien accompagné dans plusieurs de mes projets partout dans le monde tout en devenant l'attachante Mamita de mes petites-filles.»*

À partir de ce moment, de 1987 à 2008, Indrasen se livre à d'intenses et multiples activités sillonnant la planète : «Un projet particulier que j'ai eu à gérer est celui de Design 21 pour la promotion des stylistes des cinq continents. Entre 1995 et 2005, j'ai bénéficié d'un soutien financier conséquent et du groupe japonais Felissimo. Nous avons ainsi organisé des concours, expositions et défilés des lauréats dans des lieux emblématiques : au Carrousel du Louvre à Paris, au Palais des Nations à Genève, au Musée des Nationalités à Beijing, au Fashion Institute of Technology à New York et au Musée des Costumes à Lisbonne.»

Avec Xi Jinping (2e à dr.) en 1999.

Avec, à la clé, des rencontres inoubliables. «Je me souviens de deux rencontres, respectivement avec Xi Jinping, en 1999 et Jean-Michel Jarre, pour la remise des prix à Lisbonne.» En véritable globe-trotteur, Indrasen renouvelle très souvent son passeport. Il est actif dans pas moins de 100 pays : «Certaines missions ont, aujourd'hui, un goût amer, en raison de l'actualité. Je songe à ma rencontre avec les artisans de Gaza, Ramallah et Hebron en 1994, dans la foulée des accords d'Oslo ; à ma visite au site de Tyr, au Liban, patrimoine mondial ; à ma découverte de la pauvre Haïti si riche en créateurs de beauté ; aux étudiantes de l'Université de Tabriz, en Iran, pleines d'espoir dans leur mouvement de libération.» Avec le temps et sa progression au mérite dans la hiérarchie administrative (sans aucun soutien des autorités mauriciennes), ses fonctions de directeur de la Division des industries créatives lui permettent de se consacrer à d'autres domaines, tels l'éducation artistique et la diversité des expressions culturelles. Outre l'extension d'un réseau mondial de villes créatives, l'organisation du premier Festival international de la diversité culturelle en mai 2008 à la Maison de l'Unesco a constitué un pari bien gagné, avant son départ à la retraite.

Avec Jean-Michel Jarre (à g.).

Indrasen ne part pas à la retraite pour autant. Il devient consultant de la Commission européenne et réalise des projets de formation ou de promotion culturelle dans les pays de l'ex-URSS comme la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan et au Kosovo. Par ailleurs, le Programme des Nations unies pour le développement le sollicite pour des projets de promotion des industries créatives aux Émirats arabes unis et au Qatar, dans le cadre de leur stratégie post-pétrole. Enfin, le Conseil mondial de l'artisanat lui offre l'occasion de contribuer, en tant que conseiller et membre du jury, à l'évaluation des candidatures aux villes créatives de l'artisanat en Asie et en Amérique latine.

Même s'il ne monte pas régulièrement sur les planches, Indrasen Vencatachellum fréquente régulièrement les théâtres et les salles obscures. Il est tout récemment sorti ébahi et sous le charme des Misérables de Fred Cavayé, avec Vincent Lindon dans le rôle de Jean Valjean et Camille Cottin (Mme Thénardier) que les Mauriciens ont vue dans Ni chaînes ni maîtres. Et, entre deux pièces, Indra cultive l'art d'être... grand-père.