Afrique: Photographie - Le Sénégalais Serigne Babacar Niang décroche le Prix du public des OPA 2026

Le photographe sénégalais Serigne Babacar Niang, connu sous le nom de SBN, a été distingué du Prix du public de la 5e édition des Oscars de la Photographie Africaine (OPA 2026). Cette récompense lui a été attribuée à l'issue du processus de vote organisé dans le cadre de cette compétition continentale, dont la cérémonie anniversaire s'est tenue le 14 novembre 2026 à Lomé, au Togo.

Une nouvelle reconnaissance pour la photographie sénégalaise. Serigne Babacar Niang, plus connu sous le pseudonyme SBN, figure parmi les professionnels de l'image distingués lors de la cinquième édition des Oscars de la Photographie Africaine. Le Comité d'organisation des OPA lui a officiellement annoncé l'attribution du Prix du public 2026, saluant son parcours, son engagement et sa contribution au rayonnement de l'image africaine.

Photographe professionnel depuis 2019, SBN a progressivement construit son identité dans l'univers de la photographie. Originaire de Guédiawaye et ayant grandi à Thiaroye, dans la région de Dakar, il a fondé en 2021 sa propre structure audiovisuelle, SBN SHOOT, dont il assure la direction. Son travail couvre plusieurs domaines, notamment la photographie institutionnelle, événementielle, sportive et le portrait.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours professionnel l'a également conduit au Conseil départemental de Keur Massar, qu'il a rejoint en 2022 en qualité d'agent et de photographe professionnel. Une expérience qui lui a permis de consolider son savoir-faire dans la couverture d'activités institutionnelles et d'événements officiels.

La récompense intervient dans le cadre d'une édition anniversaire des Oscars de la Photographie Africaine, organisée autour de la valorisation des professionnels de l'image du continent. Selon les informations publiées sur la plateforme officielle des OPA, l'édition 2026 a enregistré plus de 600 candidatures provenant de 22 pays. Au terme du processus de sélection, 220 photographes et vidéastes ont été retenus.

La cérémonie de remise des distinctions s'est déroulée le 14 novembre au Grand Rex de Lomé, au Togo, avec la participation de professionnels de la photographie et de la vidéographie venus de plusieurs pays africains et de la diaspora.