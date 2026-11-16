Sénégal: Éducation - Un mois après la rentrée, la COSYDEP alerte sur les fragilités persistantes de l'école sénégalaise

Un mois après la reprise effective des cours, le système éducatif sénégalais reste confronté à d'importantes difficultés structurelles. Dans une note d'analyse publiée en novembre 2026, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) relève notamment la persistance des inondations dans les établissements, la surcharge des classes, les déficits d'enseignants et les tensions sociales. L'organisation pointe surtout le décalage entre les engagements annoncés et leur traduction concrète dans les écoles.

L'ouverture des classes ne signifie pas nécessairement que les conditions d'apprentissage sont réunies. C'est l'un des principaux enseignements de la note d'analyse de la COSYDEP consacrée à la situation de l'école sénégalaise un mois après la rentrée scolaire 2026-2027. À partir d'une enquête menée dans six régions (Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, Tambacounda et Sédhiou), complétée par une revue documentaire et l'examen des décisions gouvernementales, l'organisation dresse le tableau d'un système éducatif qui peine encore à résorber ses difficultés structurelles.

Premier point de préoccupation : les conséquences des inondations. Malgré le report de cinq jours de la rentrée des élèves, initialement prévue le 7 octobre avant d'être effective le 12 octobre, plusieurs établissements continuaient de fonctionner dans des conditions sanitaires et pédagogiques difficiles. Sur les 53 écoles inondées suivies par l'enquête, 52 avaient repris leurs activités, tandis qu'une fonctionnait partiellement. Toutefois, 24 établissements, soit 45 % de l'échantillon, présentaient encore des risques liés notamment aux eaux stagnantes et à la remontée de la nappe phréatique.

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À l'école élémentaire Thiaroye Gare B, à Dakar, une seule des deux salles de cours de cours d'initiation (CI) était libérée des eaux. Les deux groupes d'élèves devaient ainsi partager l'espace disponible. À Kaolack, plusieurs établissements n'avaient toujours pas bénéficié de pulvérisation, faute de produits nécessaires auprès des services d'hygiène. Pour la COSYDEP, cette situation montre que la remise en service d'une école ne signifie pas nécessairement que celle-ci présente toutes les garanties sanitaires requises.

Au-delà de l'urgence climatique, l'organisation attire l'attention sur les inégalités territoriales que cette situation entretient. Les élèves des zones les plus exposées cumulent souvent plusieurs handicaps : établissements inondés, difficultés de déplacement, insuffisance de mobilier et conditions d'apprentissage dégradées.

Autre sujet de préoccupation, la surcharge des classes de sixième. Selon les données recueillies, l'effectif moyen est passé de 62 élèves par classe en 2024-2025 à 67 en 2025-2026, puis à 76 pour la présente année scolaire. Cette progression représente une hausse de 22,6 % en deux ans. La COSYDEP relève que cette situation exerce une pression supplémentaire sur les infrastructures, les équipements et les capacités d'encadrement des établissements.

Les enseignants interrogés signalent également des difficultés de lecture et une baisse du niveau de certains élèves, particulièrement chez les garçons. Sans établir de lien de causalité automatique avec la suppression du concours d'entrée en sixième, l'organisation estime que l'élargissement de l'accès au collège doit être accompagné de mesures permettant d'absorber les nouveaux effectifs.

Elle rappelle notamment le rôle du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans la certification des acquis et la nécessité de veiller à la maîtrise des compétences fondamentales avant le passage au moyen.

La réforme de l'orientation scientifique constitue un autre point de vigilance. Dans l'échantillon étudié, la proportion d'élèves orientés en seconde scientifique est passée de 15 % à près de 42 % entre 2025-2026 et 2026-2027. Les effectifs de cette série ont ainsi triplé, passant de 90 à 272 élèves, tandis que la moyenne par classe atteint désormais 68 élèves, contre 63 en seconde littéraire.

Pour la COSYDEP, cette évolution quantitative doit impérativement s'accompagner d'un renforcement des capacités d'accueil. Les filières scientifiques nécessitent en effet des laboratoires fonctionnels, des professeurs spécialisés, des travaux pratiques et un encadrement pédagogique adapté. L'organisation recommande notamment de généraliser les cours de renforcement et de suivre attentivement le taux de passage de la seconde S en première S, considéré comme un indicateur important pour apprécier les effets de cette réforme.

Les difficultés ne concernent pas uniquement les infrastructures et les effectifs. Le coût de la scolarité continue également de peser sur les ménages. D'après les moyennes établies par la COSYDEP dans les six régions étudiées, un élève du public, du CI à la seconde, représente une dépense moyenne de 23 767 FCFA en 2026-2027, contre 76 790 FCFA dans le privé. Sur deux ans, ces coûts ont progressé respectivement de 4,5 % et 8,3 %.

La hausse est particulièrement marquée en seconde dans le privé, où les dépenses moyennes atteignent 99 400 FCFA, soit une progression de 15,5 % en deux ans. Dans le public, la sixième enregistre la plus forte augmentation, avec 9,5 %. Pour illustrer le poids de ces dépenses, la coalition estime qu'un ménage ayant trois enfants inscrits respectivement au CI, en sixième et en seconde doit mobiliser environ 74 500 FCFA dans le public et 235 850 FCFA dans le privé, hors transport et alimentation.

Sur le plan des ressources humaines, les déficits demeurent importants dans plusieurs territoires. À Kaolack, l'enquête fait état d'un manque de 355 enseignants, dont 124 dans le préscolaire et l'élémentaire et 231 dans le moyen et le secondaire. La région enregistre également un déficit de plus de 9 000 tables-bancs. À Vélingara, les données font ressortir un besoin net de 59 enseignants et la persistance de 380 salles construites en huttes ou en lattes de bambou. À Tivaouane, le déficit en tables-bancs est estimé à 12 335 unités.

Ces difficultés interviennent alors que l'État a annoncé le déploiement de plus de 8 400 enseignants, notamment à travers les sortants des structures de formation et le recrutement spécial de 2 527 enseignants. La COSYDEP demande ainsi la publication de leur répartition par académie, discipline et niveau, afin de mieux apprécier l'adéquation entre les besoins des établissements et les affectations réalisées.

La question du temps scolaire et du dialogue social constitue également un enjeu majeur. Après une année 2025-2026 marquée par environ 150 heures de grève, le protocole d'accord signé le 16 avril 2026 entre le gouvernement et le G7 n'a pas empêché de nouvelles perturbations. Les syndicats ont observé une grève d'avertissement de 72 heures, du 21 au 23 octobre, dénonçant notamment des retards de paiement d'indemnités et de salaires ainsi que des difficultés liées à la formation diplômante.

Pour la COSYDEP, ces tensions montrent que le pacte de stabilité sociale reste à consolider. L'organisation souligne notamment la nécessité de rendre pleinement opérationnel le comité de suivi des accords et de mettre à la disposition des différentes parties des éléments vérifiables sur l'état d'exécution des engagements.

C'est d'ailleurs sur le terrain de la mise en oeuvre des décisions publiques que la note formule l'une de ses principales observations. Le Conseil interministériel du 25 septembre 2026 avait arrêté 27 nouvelles directives pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Mais le bilan des engagements antérieurs fait apparaître un recul du taux d'exécution : 14 directives sur 32, soit 43,75 %, étaient entièrement réalisées, contre 25 sur 30, soit 83,3 %, lors du précédent bilan.

La COSYDEP relève également que seules 11 des 27 nouvelles directives, soit 41 %, comportent une échéance explicite. Pour l'organisation, l'absence de calendrier précis, de responsables clairement identifiés et d'indicateurs de résultats limite les possibilités de suivi et d'évaluation des engagements gouvernementaux.

Face à ces constats, la coalition préconise notamment la mise en place d'un registre national des écoles touchées par les inondations, l'accélération de l'assainissement des établissements, la publication de la répartition des enseignants recrutés et le lancement d'un programme de réparation et d'acquisition de tables-bancs. Elle recommande également un plan d'absorption des effectifs en sixième, un accompagnement renforcé des élèves orientés en seconde scientifique et l'activation d'un dispositif national de résilience et de continuité éducative.

À plus long terme, l'organisation plaide pour un comité de suivi multipartite des directives, accompagné d'un tableau de bord trimestriel permettant de rendre compte des réalisations, des échéances et des responsabilités. Elle appelle aussi à renforcer le dialogue entre le gouvernement, les syndicats, les parents d'élèves et les organisations de la société civile.

Au terme de son analyse, la COSYDEP pose ainsi la question de l'effectivité des politiques éducatives. Pour la coalition, le véritable enjeu ne se limite plus à faire démarrer les cours à la date prévue, mais consiste à garantir, tout au long de l'année, la présence des enseignants, la disponibilité des équipements, la sécurité des établissements et la continuité des apprentissages. Autant de conditions indispensables pour que l'ambition d'une école inclusive, résiliente et performante se traduise effectivement dans le quotidien des élèves.