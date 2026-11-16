Sénégal: Ngaye-Mékhé sur les traces des galops de Malaw pour réveiller Lat Dior

Avec « Malaw 1886, le cheval qui refusait les rails », comme thème, l'artiste ivoirienne, Ly Lagazelle, et sa Maison Cocotani transforment Ngaye-Mékhé en galerie à ciel ouvert. 14 artistes binômés à 14 artisans locaux rendent hommage au Damel Lat-Dior et à son refus du rail colonial, entre sculptures monumentales en upcycling et mémoire du Cayor.

C'est un cheval qui a dit non. Non aux rails, non à la colonisation, non à l'effacement culturel. 140 ans après, Malaw, le célèbre cheval de parade du Damel Lat-Dior Ngoné Latyr Diop, galope à nouveau à Ngaye-Mékhé.

La ville, capitale de l'artisanat, accueille jusqu'au vernissage le projet « Malaw 1886, le cheval qui refusait les rails », porté par l'artiste pluridisciplinaire ivoirienne Ly Lagazelle à travers sa structure la Maison Cocotaani, basée à Marrakech.

Une résidence née de la Téranga

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C'est grâce à la Téranga Senegalaise que l'initiative est née. « Quand je suis arrivée ici, c'était lors de la Tabaski et la ville m'a accueillie comme son propre enfant », confie l'artiste établie entre l'Autriche, le Maroc et le Sénégal.

Pour Ly Lagazelle, qui a vécu 12 ans à Marrakech, le choix de Ngaye-Mékhé répond à l'appel de la Biennale de Dakar sur le thème « héritage et antifragilité » : « Il fallait mettre en avant-plan ce héros grâce à qui, aujourd'hui, nous pouvons dire non à tout ce qui est hostile à notre savoir-faire, à nos valeurs, à notre culture. »

L'esprit Lat-Dior : ensemble, on est plus fort

Le dispositif est inédit : 14 artistes venus d'Europe et d'Afrique binômés à 14 artisans locaux, sélectionnés avec la Chambre des Métiers de Thies .

« Ensemble nous devenons forts, c'était l'esprit de Lat-Dior. L'objectif est d'investir la ville pour en faire une galerie d'art géante à ciel ouvert », explique l'initiatrice de la biennale off de ngaye.

Dans les ateliers, Théophane Addo, artiste ivoirien pluridisciplinaire, interroge le refus fondateur : « Pourquoi Lat-Dior ne voulait pas que les rails arrivent jusqu'à Ngaye-Mékhé ? Avait-il peur que l'arrivée de cultures étrangères travestisse la culture locale ? Qui dit rail dit développement, qui dit développement dit étranger », entre autres questionnements.

Trois chevaux de 2,50 m en tôle rouillée

Au coeur du projet, trois chevaux monumentaux de 2,50 m de haut, stylisés, ajourés. Pas de reproduction fidèle, de l'art.

« Il y en a un en cuir, un en tôle et le troisieme en grillage, a explique, Elisabelle Renou. A chaque fois, l'air doit passer dedans, comme le temps qui passe », décrit elle en plein dans l'execussion de ses taches. « C'est de l'upcycling. Tout est en recyclage, pris ici sur le site de Mékhé, a-t-elle tenu a precise. Des engrenages, des chaînes de vélo. entre objects de recuperation. Elle a 'ainsi voulu le mettre en rouillé pour symboliser le temps qui passe. Ça restera à l'extérieur, le vent passera à travers, a explique l' artiste.

Une écologie de la mémoire

Deux « Dallou Ngaye offerts à la ville

Cerise sur le gâteau, la Maison Cocotani offrira à la ville deux sculptures monumentales symbolisant les « Dallou Ngaye », à installer à l'entrée de Ngaye-Mékhé.

C'est Abdelrahim, maître chaudronnier, marocain, qui les réalise avec les artisans locaux Bouna et Ousmane. Des chaussures de 4,50 m de long sur 1,60 m de large chacune.

Un geste pour souhaiter la bienvenue a ngaye et ancrer durablement Malaw dans la ville qui a vu naître la résistance du Cayor.

Parmi les artistes en résidence, Touré Ibrahim, à l'état civil, connu sous le nom d'artiste Masashula, artiste pluridisciplinaire - sculpture, peinture, photographie, installation a présenté sa démarche.

Interrogé sur Malaw, le cheval de Lat-Dior, il a confié que c'est une histoire qui l'inspire beaucoup.

Son oeuvre se veut une synthèse mémorielle : » C'est une sculpture, un assemblage, un peu de tout. Il y a du bois, du fer, du papier, du recyclage, de la récupération. L'oeuvre a été inspirée de tout ce qu'il y a ici, au moindre détail, a-t-il explique lui aussi.

» C'est un résumé de trois personnes : Lat-Dior, la fille de Lat-Dior dont je ne connais pas vraiment le nom et son cheval.

Pour le maire, le projet dépasse la simple création : » En restituant Malaw, c'est toute une histoire du Sénégal, de l'Afrique et de la période assez difficile du continent lors de la colonisation qui sera restituée dans la mémoire collective. Il n'y a jamais de frontière entre l'art et la culture. »

Il a salué la dimension internationale de la résidence, avec des artistes venus de Hollande, de France, du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Burkina et du Sénégal : » L'art, c'est la rencontre. Je suis persuadé que cet atelier va incruster dans nos mémoires collectives un pan de notre histoire. »

Le vernissage officiel de « Malaw 1885, le cheval qui refusait les rails » est prevu le 21 novembre prochain à Ngaye-Mékhé, transformée pour l'occasion en galerie d'art à ciel ouvert.