Sénégal: Ziguinchor - « Kiiraay » descend dans la rue et accuse les députés de « saboter » la Casamance

À Ziguinchor, le rejet des lois de finances rectificative et initiale par les députés suscite une vive colère au sein du parti présidentiel. Ce dimanche 15 novembre, des responsables et des jeunes du parti Kiiraay-Les patriotes ont investi les rues de la capitale du sud pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un frein au développement de la Casamance et sensibiliser les populations sur les enjeux du vote du budget.

Des pancartes brandies à bout de bras, des slogans hostiles au rejet des budgets et des messages appelant à plus de transparence. Dans les rues de Ziguinchor, des jeunes et responsables de Kiiraay-Les patriotes ont fait entendre leur mécontentement. À travers une marche, ils ont voulu interpeller les députés sur les conséquences du rejet successif de la loi de finances rectificative (Lfr) et de la loi de finances initiale (Lfi).

Pour Idrissa Benjamin Sané, responsable du parti et président du mouvement IBS 2027, cette décision pénalise particulièrement une région déjà confrontée à de nombreux défis. « La LFR devait contribuer à la reconstruction du pont Émile Badiane, à la construction d'un hôpital de niveau 3, à la réalisation de la route Bignona-Diouloulou et de la boucle du Fogny... En rejetant ces opportunités, les députés tournent le dos aux aspirations des populations de Ziguinchor. Nous estimons qu'ils ne défendent pas les intérêts de la Casamance », a-t-il dénoncé. Dans la même veine, le journaliste-communicant a tenu les parlementaires pour responsables de la situation actuelle du pays, jugeant leur attitude « inacceptable ».

Même indignation chez Seydou Sané, membre du parti. Il considère que le rejet des deux textes budgétaires constitue un acte de blocage préjudiciable au fonctionnement de l'État. « Il est difficile de comprendre qu'au Sénégal, la loi de finances rectificative et la loi de finances initiale soient toutes deux rejetées. Une telle situation ressemble à un véritable sabotage. Le pays ne peut pas fonctionner sans budget.

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Le moment venu, les populations sauront tirer les conséquences de cette situation », a martelé Idrissa Benjamin Sané. Au-delà de la protestation, les initiateurs de la marche entendent informer les citoyens sur l'importance du vote des lois de finances. Conseiller technique du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, Alassane Faty rappelle que cette mobilisation traduit un droit constitutionnel.

« Nous avons voulu exprimer notre désaccord face au rejet successif des textes budgétaires, mais aussi sensibiliser les populations sur leur importance. Le vote du budget conditionne la bonne exécution des projets de l'État à l'échelle nationale, particulièrement ceux destinés à la Casamance », a-t-il expliqué. À travers cette mobilisation, Kiiraay-Les patriotes de Ziguinchor réclame ainsi une plus grande responsabilité des représentants du peuple, estimant que les divergences politiques ne devraient pas compromettre les investissements attendus par les populations.