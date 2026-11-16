Sénégal: Tivaouane - Gouy Yette réclame son intégration dans le programme de modernisation des cités religieuses

Gouy Yette Chérif, commune de Méouane, département de Tivaouane, a célébré son gamou annuel, le samedi 14 novembre 2026. L'événement a été une opportunité pour le khalife, à travers son porte-parole, de magnifier le travail abattu par l'administration territoriale sous l'impulsion du préfet du département, Abou Sow, et des différents services départementaux pour leur implication dans la bonne tenue de l'édition 2026.

Selon le porte-parole, Chérif Sidy Mouhamed Aidara, tous les engagements pris ont été respectés grâce à un suivi rigoureux du sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye. Cependant, estiment les autorités religieuses, la cité religieuse et son gamou méritent d'être hissés à un niveau supérieur dans leur préparation et organisation, avec l'implication du gouverneur à travers un Comité régional de développement (CRD) et une réunion nationale présidée par le ministre de l'Intérieur.

Le porte-parole du khalife a estimé que le moment est venu pour Gouy Yette de bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. « Gouy Yette a besoin d'infrastructures structurantes pour l'accueil de ses hôtes de marque et pour l'organisation d'événements religieux dont le gamou annuel qui nécessite des dépenses énormes sans l'existence d'infrastructures de qualité », a-t-il plaidé.

Abordant la question de la migration irrégulière, le khalife a reconnu que « les temps sont durs », tout en invitant les jeunes à croire en eux et en leur pays. « Toute la richesse du monde ne vaut pas le sacrifice d'une vie », a-t-il lancé à l'endroit des candidats à l'émigration irrégulière, au moment où le Sénégal est plongé dans la consternation après la mort d'une quarantaine de migrants au large de Kébémer-Lompoul.

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Se prononçant sur l'actualité nationale, le khalife de Gouy Yette a invité les autorités à dialoguer pour l'intérêt du pays, notamment le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale. Il les a invités à taire leurs divergences et à dérouler le programme pour lequel ils ont été élus.« A défaut, s'ils ne sont pas en mesure de s'entendre pour l'intérêt général, qu'ils remettent le pays entre les mains d'un des guides religieux du Sénégal pour gouverner le pays à leur place », a-t-il conclu.