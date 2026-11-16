Sénégal: Yenne - Quatorze personnes arrêtées dans une opération contre l'émigration irrégulière

Un réseau présumé de convoyage de candidats à l'émigration irrégulière a été démantelé à Yenne, dans le département de Rufisque. L'opération menée par la Gendarmerie nationale a permis la saisie de 12,5 millions de francs CFA, de deux pirogues et de trois moteurs, ainsi que l'interpellation de quatorze personnes.

Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale publié dimanche sur ses plateformes officielles, l'opération a été déclenchée à la suite d'un contrôle de patrouille. Les investigations ouvertes dans la foulée ont conduit à l'arrestation de plusieurs personnes, parmi lesquelles l'organisateur présumé du voyage, ses collaborateurs et des candidats au départ.

La Gendarmerie indique également que la Marine nationale et la Section environnement ont été mobilisées pour intercepter une grande pirogue au large de Sendou.