Tunisie: Pouvoir d'achat - La relance passe par la production nationale et l'investissement

La hausse persistante des prix des produits de première nécessité fragilise le pouvoir d'achat des ménages, malgré une inflation officielle inférieure à 6 %. Pour Lotfi Khaldi, vice-président de l'ODC, une relance durable passe par le renforcement de la production nationale, la modernisation de l'agriculture et la stimulation de l'investissement privé.

Face à l'érosion continue du pouvoir d'achat, les indicateurs officiels de l'inflation ne reflètent pas les difficultés quotidiennes rencontrées par les ménages. Lotfi Khaldi vice-président de l'organisation de défense du consommateur ODC, chargé des services bancaires et de l'assurance, a déclaré que « l'inflation dépasse les 10 % hors produits administrés, la réalité vécue par les consommateurs semble bien plus difficile que ne le laissent supposer ces chiffres ».

Il fait observer que « les prix des produits essentiels qui composent le panier alimentaire du consommateur moyen ont dépassé les estimations les plus pessimistes. Le prix de la viande ovine a augmenté de plus de 50 % au cours des deux dernières années, pour atteindre environ 70 dinars le kilo. Ce montant représente environ 13 % du salaire d'un salarié rémunéré au Smig pour un régime de 48 heures hebdomadaires, et près du quart (25 %) de l'aide mensuelle versée par le ministère des Affaires sociales aux familles nécessiteuses ».

Khaldi rappelle que le même phénomène touche les volailles, souvent considérées comme la «viande des pauvres ». Leurs prix ont brutalement augmenté à la suite de la dernière vague de canicule, atteignant 8,5 dinars le kilo pour le poulet prêt à cuire (PAC) et dépassant les 16 dinars pour l'escalope.

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Répercussions de la hausse des prix sur l'économie mondiale

Selon Khaldi, ces augmentations trouvent en partie leur origine dans le contexte économique mondial, marqué par la hausse des prix des produits importés, notamment les aliments pour animaux et les carburants. Ce phénomène ne concerne d'ailleurs pas uniquement la Tunisie : il suscite actuellement des mouvements de protestation de consommateurs, y compris dans les pays européens les plus riches. L'expert attire également l'attention sur l'inflation qui a touché les fruits et légumes ces derniers temps. Le prix moyen du kilo de fruits, toutes variétés confondues, dépasse aujourd'hui les 8 dinars.

Dans le même temps, les ouvriers agricoles employés dans les chantiers clandestins perçoivent entre 10 et 15 dinars pour une journée entière de travail.

Quant aux tomates de qualité médiocre, leur prix dépasse désormais les 6 dinars le kilo. Face à cette situation, il met en garde contre les conséquences sur les ménages à revenus faibles et moyens, dont les ressources ne pourront en aucun cas suivre la progression des prix. Il précise que la hausse des prix des fruits et légumes s'explique notamment par une production de plus en plus insuffisante, sous l'effet du changement climatique et de la raréfaction des ressources hydriques.

Par ailleurs, les pratiques de stockage frigorifique ont également contribué à la hausse des prix, notamment en raison de l'intervention de nombreux intermédiaires dans les circuits de commerce.

S'agissant des interventions publiques, Lotfi Khaldi estime que les mesures engagées par le ministère du Commerce pour faire baisser les prix de certains produits dans les grandes surfaces constituent une réponse ponctuelle, mais ne sauraient régler les déséquilibres structurels. À ses yeux, la solution nécessite de restructurer le système de production agricole et d'apporter un accompagnement technique et scientifique aux producteurs, dans le cadre d'un programme de longue haleine, inscrit dans une vision pluriannuelle.

Concernant les augmentations salariales prévues pour la période 2026-2028, il relève qu'elles représentent, sur l'ensemble de la période, des hausses comprises entre 200 et 300 dinars, selon les secteurs d'activité, et ne dépasseraient donc pas une augmentation cumulée de 15 %. Ces revalorisations pourraient certes atténuer le sentiment d'appauvrissement chez les salariés.

Cependant, une part importante des consommateurs non-salariés demeure incapable de subvenir à ses besoins essentiels. C'est notamment le cas des salariés rémunérés au SMIG dans le secteur privé, des retraités percevant de faibles pensions et des familles nécessiteuses. Il souligne également que, parallèlement aux augmentations salariales, l'Etat a pris des mesures visant à relever les faibles salaires et les petites pensions de retraite afin de les porter à un minimum de 280 dinars. Ces mesures ne suffiront toutefois pas à résoudre les difficultés engendrées par la hausse considérable des prix des produits de première nécessité.

Le secteur privé, un moteur de croissance encore sous-exploité

Pour Lotfi Khaldi, la solution réside avant tout dans le renforcement du secteur privé, qui demeure insuffisamment développé au regard de son potentiel de création de richesse et d'emplois, tandis que le secteur public conserve une place prépondérante sur le marché du travail. Le secteur privé ne représenterait qu'environ 30 % de l'emploi total. Selon les données du Registre national des entreprises (RNE) relatives à 2024, près de 87 % des entreprises privées recensées n'emploient aucun salarié, ce qui illustre le poids important des structures sans personnel dans le tissu entrepreneurial tunisien.

Il préconise, dans ce contexte, d'encourager le secteur privé à investir davantage et à recruter plus, notamment à travers la diversification des sources de financement, la garantie d'un climat de paix sociale et l'allègement des procédures administratives liées à l'investissement.

L'intervenant met, par ailleurs, en avant un autre secteur à fort potentiel, notamment en matière d'emploi des jeunes diplômés : celui des investissements étrangers. Ce secteur ne représentait que 12 % du nombre total des entreprises privées en Tunisie, mais absorbait 21 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre du secteur privé.

Il recommande ainsi de renforcer le tissu économique privé tunisien en ouvrant de nouveaux canaux de financement et en encourageant la création de grandes entreprises. Il appelle également à mettre en place un programme ambitieux visant à attirer les entreprises étrangères pour qu'elles investissent et recrutent en Tunisie. Une telle démarche nécessite, selon lui, une infrastructure solide, des incitations fiscales adaptées ainsi que des procédures administratives simplifiées et entièrement digitalisées.

En abordant l'évolution de la consommation, Lotfi Khaldi rapporte que, selon les témoignages des commerçants de la capitale, qui constituent un échantillon révélateur de la situation du marché, les achats ont considérablement diminué depuis la dernière rentrée scolaire. Ce ralentissement s'explique essentiellement par l'érosion progressive du pouvoir d'achat du consommateur moyen.

Il constate que la hausse généralisée des prix a profondément paralysé la consommation des ménages, désormais concentrée sur les produits de subsistance : pâtes alimentaires, légumes, fruits et oeufs, qui se substituent de plus en plus aux viandes rouges.

Les familles sont ainsi contraintes de privilégier les dépenses alimentaires les plus élémentaires afin de pouvoir faire face aux factures énergétiques, aux frais de scolarité et aux dépenses liées au soutien scolaire. Il alerte également sur la progression de l'endettement des ménages. Selon les données de la Banque centrale de Tunisie (BCT), les crédits à la consommation représentent 59,7 % de l'encours des crédits bancaires accordés aux ménages en 2024.

Par ailleurs, une analyse de l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE), publiée en mars 2026, fait état d'un taux de fragilité budgétaire par habitant d'environ 171 % en 2024. Cet indicateur, qui rapporte la dette financière moyenne par habitant à son revenu disponible brut moyen, traduit le décalage croissant entre l'endettement et les revenus.

En matière de solutions, Lotfi Khaldi estime que la sortie de cette situation passe nécessairement par la multiplication des moteurs de croissance et par la création de nouvelles sources de richesse. Cela suppose de faciliter l'accès au financement et aux crédits de trésorerie, notamment à travers la révision de la législation relative aux effets de commerce, d'encourager les investissements dans les nouvelles technologies à forte valeur ajoutée et d'alléger la fiscalité pesant sur les petits revenus.

Il insiste, en outre, sur la nécessité pour l'Etat de revoir les circuits de distribution des produits agricoles afin de limiter le nombre d'intervenants et de mieux maîtriser la formation des prix. Il appelle également à stimuler la production agricole et l'élevage à travers des programmes d'encouragement financier et de recherche scientifique visant à moderniser les méthodes et les procédés de production.

En définitive, Lotfi Khaldi considère que la lutte contre le sentiment d'appauvrissement du consommateur tunisien ne peut se limiter à des mesures ponctuelles de réduction des prix ou à des augmentations salariales. Elle exige une véritable politique économique structurelle, fondée sur le renforcement de la production nationale, la modernisation de l'agriculture, la dynamique du secteur privé, l'attraction des investissements étrangers et la création d'emplois durables. C'est à travers cette approche globale que la Tunisie pourra renouer avec une croissance créatrice de richesse et améliorer durablement le pouvoir d'achat de ses citoyens.