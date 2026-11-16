Tunisie: De Fuzhou à Tunis - La Route de la soie, une opportunité stratégique...

L'expérience de l'Industrial Bank, devenue en quelques décennies l'un des grands groupes financiers chinois, illustre le rôle du financement dans la transformation économique. À l'heure où la Chine renforce l'initiative «Belt and Road» (Nouvelle route de la soie), la Tunisie dispose d'atouts pour bâtir un partenariat plus ambitieux avec Pékin, fondé sur l'investissement productif, la transition énergétique, l'innovation et sa position stratégique entre l'Europe et l'Afrique.

Fuzhou, capitale du Fujian et ville historique de la Route de la soie maritime, a récemment accueilli le Forum de coopération médiatique de la Route de la soie, organisé par le Quotidien du Peuple. La rencontre a réuni plus de 200 représentants de 182 institutions médiatiques, issus d'une centaine de pays et d'organisations internationales et régionales. Elle témoigne de l'importance croissante des échanges et des partenariats dans la dynamique de coopération portée par la Chine.

Pour la Tunisie, cette ouverture constitue une occasion de renforcer sa place dans cette nouvelle configuration économique. Car la Route de la soie du XXIe siècle ne se limite pas au commerce et aux infrastructures. Elle englobe également les investissements, les financements, les transferts technologiques et le développement industriel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Industrial Bank, un modèle de transformation

Fondée à Fuzhou en août 1988, l'Industrial Bank (CIB) illustre cette dynamique. À ses débuts, elle a bénéficié d'un soutien de 3 millions de yuans (449 mille USD) de la région de Ningde, mobilisé sous l'impulsion du Président chinois Xi Jinping, alors responsable du Parti Communiste Chinois dans le Fujian. D'une institution régionale, elle est devenue un groupe financier diversifié comptant plus de 2.000 agences en Chine.

Ses activités couvrent notamment le crédit-bail, la gestion de fonds, les services fiduciaires et le financement à la consommation. Entre 2021 et 2025, ses actifs sont passés de 7.890 milliards (1.182 milliards usd) à 11.090 milliards de yuans (1.662 milliards usd). Son bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a progressé de 16,27 %, tandis que son ratio de créances douteuses a reculé de 1,25 % à 1,08 %, selon l'équipe dirigeante de la Banque.

Elle occupe désormais la 14e place du classement mondial des 1.000 meilleures banques, établi par «The Banker». Cette évolution montre comment une institution financière peut devenir un levier de développement en accompagnant les entreprises et les mutations structurelles de l'économie.

La Tunisie face au défi du financement

L'expérience chinoise présente un intérêt particulier pour la Tunisie, qui doit relancer l'investissement, moderniser son appareil productif, renforcer sa compétitivité à l'exportation, soutenir les PME et créer des emplois qualifiés. Une coopération approfondie avec les institutions financières chinoises pourrait diversifier les sources de financement et accompagner des projets structurants, dans le respect des priorités nationales et de la soutenabilité financière. La transition énergétique offre des perspectives importantes dans le solaire, l'éolien, le stockage de l'électricité et l'efficacité énergétique.

La gestion de l'eau, la modernisation agricole et les technologies de préservation des ressources naturelles constituent également des domaines prioritaires. L'industrie représente un autre axe stratégique. Des partenariats dans les composants automobiles, l'électronique, les équipements industriels et les nouvelles technologies pourraient favoriser la montée en gamme des entreprises tunisiennes, leur intégration dans les chaînes de valeur internationales et le développement des exportations. Le financement des PME, pilier du tissu économique national, devrait également occuper une place centrale afin de soutenir l'innovation et l'investissement productif.

Transformer la position géographique en avantage économique

À proximité de l'Europe et au carrefour des échanges méditerranéens et africains, la Tunisie possède un potentiel pour devenir une plateforme industrielle, logistique et commerciale au service des entreprises chinoises souhaitant accéder aux marchés régionaux. La modernisation des infrastructures portuaires et logistiques, le développement de zones économiques intégrées et le renforcement des capacités industrielles pourraient concrétiser cette ambition. Le capital humain et les compétences tunisiennes constituent également des atouts à valoriser auprès des investisseurs.

Pour 2026-2030, l'Industrial Bank prévoit notamment de renforcer ses activités dans la transformation numérique, la finance verte, la finance technologique et l'internationalisation, avec une attention particulière au financement des entreprises et à l'intelligence artificielle. Ces orientations rejoignent plusieurs priorités tunisiennes et ouvrent des perspectives de dialogue entre les banques, les entreprises et les institutions économiques des deux pays.

L'enjeu est désormais de transformer le rapprochement sino-tunisien en projets concrets, mesurables à travers les investissements mobilisés, les emplois créés, les transferts de compétences, la valeur ajoutée locale et les exportations. De Fuzhou à Tunis, la Route de la soie pourrait ainsi devenir davantage qu'un corridor commercial: un espace de partenariat pour l'industrialisation, l'innovation et le développement durable.

L'ambition tunisienne n'est pas de reproduire le modèle chinois, mais de s'en inspirer pour construire sa propre trajectoire de croissance et affirmer sa place dans les nouvelles dynamiques économiques internationales.