Tunisie: Djerba - Une campagne pour planter 10 000 palmiers Lemsi et préserver le patrimoine de l'île

Une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne a été lancée à Djerba pour protéger le palmier Lemsi, une variété ancestrale étroitement liée à l'identité et au patrimoine agricole de l'île. Cette initiative intervient après plusieurs actes de destruction et des incendies ayant visé des palmiers dans différentes localités de Djerba.

Des cas d'incendies ont notamment été signalés à Taguermes et dans plusieurs quartiers de l'île, ainsi que dans des zones agricoles et forestières, notamment sur la route reliant Enadhour à la forêt de Tala. Ces actes ciblent le palmier Lamsi, considéré comme un élément emblématique du patrimoine naturel et culturel de Djerba.

Baptisée « Ses racines sont à Djerba et sa plantation est entre les mains de ses enfants », la campagne prévoit la plantation de 10 000 nouveaux palmiers. L'objectif est de planter dix jeunes palmiers pour chaque arbre brûlé ou coupé, dans les jardins des habitations, les exploitations agricoles et les différents espaces disponibles sur l'île.

L'initiative prévoit également la création d'un réseau de surveillance citoyenne. Les habitants sont ainsi appelés à signaler tout comportement suspect ou tout départ de fumée à proximité des zones agricoles, forestières et des terrains abandonnés.

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Un volet numérique complète le programme. Les citoyens sont invités à partager des photos et des vidéos de leurs plantations sur les réseaux sociaux, avec le hashtag de la campagne, afin d'encourager d'autres habitants à participer.

Des ateliers de plantation et de sensibilisation seront également organisés au profit des jeunes. Ils auront pour objectif de leur apprendre à entretenir les jeunes pousses de Lemsi et de les sensibiliser à l'importance de préserver ce patrimoine végétal.

À travers cette mobilisation, les initiateurs de la campagne appellent les habitants à planter de nouveaux palmiers, à surveiller les arbres de leur voisinage et à contribuer à la protection de cette variété traditionnelle.

La campagne entend ainsi faire de la plantation de nouveaux palmiers une réponse concrète aux actes de destruction et préserver un patrimoine végétal qui fait partie de l'histoire et de l'identité de Djerba.