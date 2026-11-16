Tunisie: Kasserine - Six vestiges romains placés sous protection à El Ayoun et Thala

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Un arrêté publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) classe six vestiges archéologiques situés dans les délégations d'El Ayoun et de Thala, dans le gouvernorat de Kasserine, sous le régime de protection du patrimoine.

Les vestiges concernés comprennent notamment des pressoirs, des habitations, un bassin ainsi qu'un mausolée datant de l'époque romaine. Ces vestiges sont répartis sur une superficie totale d'environ 28 000 mètres carrés.

Cette mesure vise à assurer la protection de ces témoins du patrimoine historique et archéologique de la région, en leur accordant un statut juridique destiné à préserver leur intégrité et à prévenir les atteintes à ces sites.

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