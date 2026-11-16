Tunisie: COP31 - Le pays renforce sa visibilité au niveau international et défend des financements climatiques non endettant (ministre de l'Environnement)

TUNIS/Tunisie — La Tunisie plaide en faveur de financements climatiques non endettant, privilégiant actuellement les dons pour soutenir ses projets d'adaptation aux changements climatiques.

Ce plaidoyer intervient dans un contexte marqué par la complexité des procédures d'accès aux financements climatiques et l'insuffisance des financements consacrés à l'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.

Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prêts représentent encore 67 % des financements climatiques publics fournis et mobilisés par les pays développés.

« Nous voulons aller actuellement vers les dons, à l'image du récent soutien néerlandais de 61 millions d'euros destiné à la protection du littoral », a déclaré, lundi, à Antalya en Turquie, le ministre de l'Environnement, Habib Abid.

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Dans une déclaration à l'agence TAP, à l'issue d'une réunion avec la délégation tunisienne participant à la COP31, le ministre a affirmé avoir échangé, avec ses homologues africains chargés de l'Environnement, sur des thématiques d'intérêt commun, notamment l'accès aux financements climatiques, les méthodes et techniques d'adaptation, ainsi que la transition énergétique et écologique dans toutes ses dimensions.

La Tunisie dispose d'un portefeuille de projets d'adaptation qui répondent à ses priorités nationales et qu'elle défend dans le cadre des groupes de négociation auxquels elle participe, notamment ceux représentant l'Afrique, les pays arabes et le groupe Chine+77, a-t-il dit.

Parmi les projets cités figure celui de la ceinture verte, officiellement lancé en janvier 2026, qui vise à lutter contre la désertification.

Dans le domaine des ressources en eau, le ministère de l'Environnement travaille également, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, sur le projet TANIT, qui prévoit la valorisation des eaux usées à des fins d'irrigation de 12 000 hectares d'oliveraies et de production de fourrages.

"Il s'agit d'un grand projet qui prévoit la réalisation de six ou sept grandes stations de traitement tertiaire", a précisé Abid.

Interrogé sur les priorités nationales en matière d'action climatique, le ministre a cité notamment les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et du transport, ainsi que la valorisation des eaux usées et la gestion intégrée des déchets.

Dans le cadre de sa troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), la Tunisie estime ses besoins globaux en financement climatique à 55 milliards de dollars, dont plus de la moitié, soit 29 milliards de dollars, sont consacrés exclusivement à l'adaptation.

Le secteur de l'eau accapare la part de lion de ce budget, avec des besoins estimés à 10,697 milliards de dollars.

La feuille de route climatique de la Tunisie pour la période 2026-2035 prévoit, à cet égard, une accélération importante du recours aux ressources en eau non conventionnelles.

Pour une meilleure visibilité de la Tunisie sur la scène internationale

Abordant les objectifs de la participation tunisienne à la COP31, Habib Abid a indiqué que la Tunisie entend faire entendre sa voix, mettre en valeur ses expériences et faire connaître ses engagements climatiques sur la scène internationale. « Nous sommes un pays bien positionné sur les plans africain, arabe et méditerranéen, doté de compétences et d'infrastructures de recherche scientifique qui méritent d'être connues et reconnues par les organismes internationaux », a-t-il souligné. La conférence constitue également une occasion de rencontrer directement les organismes internationaux susceptibles d'apporter une assistance technique ou un soutien financier à la Tunisie, a-t-il ajouté.

Participant à la deuxième semaine des négociations, consacrée au segment ministériel après la clôture des négociations techniques (9-15 novembre), le ministre a indiqué avoir déjà rencontré des responsables du Fonds vert pour le climat (FVC). La Tunisie oeuvre actuellement à finaliser le processus d'accréditation de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) auprès de ce Fonds, après celle de l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a-t-il précisé. Pour rappel, la deuxième semaine de la COP31 marque une phase politique décisive, durant laquelle les ministres des pays participants prennent le relais des experts techniques afin de débloquer les négociations et de parvenir à des accords.

Ils sont notamment appelés à consolider les avancées enregistrées durant la première semaine et à résoudre les principaux points de blocage, tout en adressant des signaux politiques forts concernant l'objectif mondial en matière d'adaptation, le triplement du financement climatique, le programme de travail sur l'atténuation (MWP), le programme de travail et le mécanisme sur la transition juste.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), leurs besoins annuels devraient atteindre 305 milliards de dollars d'ici 2035, alors que les financements publics internationaux mobilisés à cet effet n'ont représenté que 28,2 à 31,7 milliards de dollars en 2024.