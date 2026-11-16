Tunisie: Diplomatie climatique - Appel à dynamiser l'action tunisienne pour accéder à la présidence du Groupe africain des négociateurs

TUNIS/Tunisie — Le coordinateur principal du Groupe africain des négociateurs sur l'agriculture et le changement climatique, Rafik Aini, a appelé à dynamiser la diplomatie tunisienne afin de renforcer le positionnement du pays au sein de ce groupe et de se donner les moyens d'accéder à sa présidence.

La prochaine conférence des parties COP32 sera organisée en Éthiopie. "C'est lors de cette conférence, que la Tunisie devrait prendre la relève au Ghana (2026-2027), qui assure actuellement la présidence du Groupe africain de négociations et qui la passera à un pays nord-africain, région qui abritera la COP33 en 2028", a expliqué Aini à l'agence TAP.

La présidence de l'AGN (African Group of negociations), fonctionne selon le principe de rotation de deux ans, entre les cinq sous-régions africaines/ Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique Australe.

D'après ses dires, cette ambition revêt un enjeu stratégique pour la Tunisie, dans la mesure où la présidence du Groupe africain des négociateurs (AGN) constitue une opportunité de contribuer davantage à la définition et à la coordination des positions africaines dans les négociations internationales sur le climat.

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L'accès à cette responsabilité permettrait notamment à la Tunisie de renforcer sa visibilité diplomatique à l'échelle continentale et internationale, de participer plus activement à la défense des priorités africaines et de faire valoir ses expériences et son savoir-faire dans des domaines tels que l'adaptation aux changements climatiques, la gestion des ressources en eau et la transition énergétique.

Cette perspective suppose toutefois un engagement diplomatique soutenu, selon le négociateur tunisien.

"Il faut d'abord la volonté, puis une présence active dans les mécanismes de concertation africains et un travail de rapprochement avec les pays du continent en vue de construire un soutien à une éventuelle candidature tunisienne".

Au-delà de l'ambition d'accéder à cette présidence, l'enjeu consiste également, pour la Tunisie, à passer d'une participation aux négociations climatiques à un rôle plus actif dans leur orientation et dans la coordination de la position africaine. "Et pourquoi pas accueillir la COP", s'interroge Aini.

La diplomatie climatique est désormais un volet très présent à la COP31 et lors de tous les conclaves régionaux et internationaux sur l'environnement et le climat.

"C'est un levier de rayonnement de la Tunisie en Afrique et de valorisation de ses compétences et de ses expériences", conclut Rafik Aini.