Tunisie: Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue entre Kairouan et le Grand Tunis

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sousse, relevant de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants d'El Gorjani, a démantelé un réseau criminel actif dans plusieurs gouvernorats, spécialisé dans le transport et la commercialisation de drogues entre Kairouan et le Grand Tunis, ainsi que dans le blanchiment des revenus issus de ce trafic.

Les principaux membres du réseau ont été arrêtés à la suite d'une embuscade minutieusement préparée dans la délégation de Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan. Des descentes sécuritaires menées au centre-ville de Kairouan ont également permis la saisie d'environ 7 500 comprimés de prégabaline (Lyrica 300 mg), ainsi que d'importantes sommes d'argent, de voitures de luxe et de biens mobiliers provenant du blanchiment des revenus du trafic de drogue.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite des interventions de la direction de la police judiciaire d'El Gorjani contre les réseaux de trafic de stupéfiants dans l'ensemble des régions du pays.

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