Tunisie: Djerba - Journée de sensibilisation aux dangers de l'écran pour les enfants

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

« L'écran et l'enfant : entre risques et solutions » tel est le thème d'une journée de sensibilisation organisée sur l'île de Djerba, à l'initiative de l'association Djerba Insolite.

Cette rencontre vise à renforcer la sensibilisation aux dangers liés à l'exposition des enfants aux écrans et ses répercussions négatives sur le développement psychologique et éducatif de l'enfant, à travers les interventions d'un nombre de spécialistes dans plusieurs domaines, qui ont donné un aperçu des risques liés à l'utilisation excessive des écrans et des solutions envisageables, a indiqué Emna Ben Jeddi, représentante de l'association Djerba Insolite.

A cette occasion, le lancement d'une plateforme éducative intitulée « Apprends avec Nour » (Taallam maa Nour) a été annoncé. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage ludique et attractif destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans, conçu comme une alternative à l'utilisation excessive des écrans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plateforme propose 121 modules de contenus éducatifs en dialecte tunisien, visant à favoriser le développement de l'enfant et à prévenir les problèmes liés au manque d'interactions, aux troubles de la parole ainsi que certains signes associés à une exposition excessive aux écrans, selon Nour Ben Belgacem, spécialiste en psychomotricité et conceptrice de la plateforme.

Elle a ajouté que cette plateforme propose également des contenus adaptés à l'univers de l'enfant et à ses besoins, tout en lui offrant un espace d'apprentissage et de divertissement permettant d'enrichir ses connaissances, grâce à des contenus en dialecte tunisien et à une durée d'utilisation limitée.

La plateforme propose également des conseils aux parents pour mieux interagir avec leurs enfants et encourager les activités et les échanges au sein de la famille.

Selon Nour Ben Belgacem, la plateforme se distingue par la diversité des jeux et la richesse de ses thématiques. Elle permet notamment aux enfants de colorier, de réfléchir et de découvrir les contenus éducatifs en leur offrant un système de motivation qui leur permet également de gagner des étoiles.

La durée d'utilisation est toutefois limitée à une demi-heure, au terme de laquelle l'accès à la plateforme est automatiquement bloqué pour l'enfant.

Les interventions des spécialistes, chacun dans son domaine, ont apporté de nombreux éclairages sur les dangers de l'exposition aux écrans durant l'enfance.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.