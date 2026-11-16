Tunisie: Djerba - Journée de sensibilisation aux dangers de l'écran pour les enfants

« L'écran et l'enfant : entre risques et solutions » tel est le thème d'une journée de sensibilisation organisée sur l'île de Djerba, à l'initiative de l'association Djerba Insolite.

Cette rencontre vise à renforcer la sensibilisation aux dangers liés à l'exposition des enfants aux écrans et ses répercussions négatives sur le développement psychologique et éducatif de l'enfant, à travers les interventions d'un nombre de spécialistes dans plusieurs domaines, qui ont donné un aperçu des risques liés à l'utilisation excessive des écrans et des solutions envisageables, a indiqué Emna Ben Jeddi, représentante de l'association Djerba Insolite.

A cette occasion, le lancement d'une plateforme éducative intitulée « Apprends avec Nour » (Taallam maa Nour) a été annoncé. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage ludique et attractif destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans, conçu comme une alternative à l'utilisation excessive des écrans.

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La plateforme propose 121 modules de contenus éducatifs en dialecte tunisien, visant à favoriser le développement de l'enfant et à prévenir les problèmes liés au manque d'interactions, aux troubles de la parole ainsi que certains signes associés à une exposition excessive aux écrans, selon Nour Ben Belgacem, spécialiste en psychomotricité et conceptrice de la plateforme.

Elle a ajouté que cette plateforme propose également des contenus adaptés à l'univers de l'enfant et à ses besoins, tout en lui offrant un espace d'apprentissage et de divertissement permettant d'enrichir ses connaissances, grâce à des contenus en dialecte tunisien et à une durée d'utilisation limitée.

La plateforme propose également des conseils aux parents pour mieux interagir avec leurs enfants et encourager les activités et les échanges au sein de la famille.

Selon Nour Ben Belgacem, la plateforme se distingue par la diversité des jeux et la richesse de ses thématiques. Elle permet notamment aux enfants de colorier, de réfléchir et de découvrir les contenus éducatifs en leur offrant un système de motivation qui leur permet également de gagner des étoiles.

La durée d'utilisation est toutefois limitée à une demi-heure, au terme de laquelle l'accès à la plateforme est automatiquement bloqué pour l'enfant.

Les interventions des spécialistes, chacun dans son domaine, ont apporté de nombreux éclairages sur les dangers de l'exposition aux écrans durant l'enfance.