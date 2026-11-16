Sénégal: Développement local - La Guinée s'inspire de l'expérience sénégalaise du PUDC

Une délégation gouvernementale guinéenne séjourne au Sénégal du 16 au 21 novembre 2026 pour s'imprégner de l'expérience du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC). Cette mission, organisée avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), doit contribuer à la conception d'un nouveau programme de développement local en Guinée.

Le Sénégal partage son expérience en matière de développement communautaire avec la Guinée. Conduite par l'ambassadeur Kabelé Soumah, secrétaire général du ministère guinéen du Plan et de la Coopération internationale, une délégation gouvernementale guinéenne effectue, du 16 au 21 novembre, une mission de travail consacrée au Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Organisée par le PUDC, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Sénégal, cette visite vise à permettre aux autorités guinéennes de tirer des enseignements de l'expérience sénégalaise dans la conception, le financement, l'exécution et le suivi-évaluation des programmes de développement local.

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La mission intervient dans un contexte marqué par la préparation, en Guinée, d'un nouveau programme de développement local destiné à accompagner la mise en oeuvre du programme Simandou 2040. Celui-ci ambitionne notamment de renforcer la gouvernance territoriale, de réduire les inégalités et d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base.

Le futur programme guinéen devrait cibler les communes et villages les plus vulnérables, avec des interventions portant sur les infrastructures sociales, les activités génératrices de revenus, la résilience climatique et le renforcement des capacités des collectivités territoriales.

Au Sénégal, les échanges porteront notamment sur la genèse du PUDC, son dispositif institutionnel et financier, les mécanismes de ciblage des bénéficiaires, la passation des marchés, le suivi des réalisations et les stratégies de pérennisation des investissements. Une audience avec le ministre des Infrastructures est également prévue à Diamniadio.

La délégation effectuera par ailleurs des déplacements dans les régions de Kaolack et de Fatick, où elle découvrira plusieurs réalisations du programme dans le Pôle régional d'intervention (PRI) Centre. Au menu des visites figurent des sites d'électrification rurale à Keur Bakary Cissé et Kébé Ansou, la piste rurale Passy-Darou Ndiayène, des équipements post-récolte à Ouyal Sandé ainsi que le poste de santé de Ndiob.

Ces visites de terrain seront l'occasion d'échanger avec les gouverneurs des deux régions, les élus locaux et les communautés bénéficiaires, afin d'apprécier les effets des investissements réalisés sur les conditions de vie des populations.

La mission prévoit également des séances de travail avec plusieurs structures publiques sénégalaises, notamment la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), l'Agence de développement municipal (ADM) et l'Agence de développement local (ADL). La Banque islamique de développement figure également parmi les institutions à rencontrer.

Pour l'ambassadeur Kabelé Soumah, cette mission doit permettre à son pays de tirer des enseignements concrets de l'expérience sénégalaise. « L'expérience du PUDC montre qu'il est possible de rapprocher les services de base des communautés rurales lorsque l'État assume le leadership et que les partenaires s'alignent derrière une vision claire », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur national du PUDC, Gade Kounta, a pour sa part souligné l'intérêt de partager les acquis, mais aussi les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du programme. Une démarche qui, selon lui, contribue à renforcer la coopération Sud-Sud.