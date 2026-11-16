Sénégal: Kédougou - 65 millions de FCFA investis dans la réalisation d'une gare routière

15 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

La commune de Kédougou a inauguré ce dimanche sa nouvelle gare routière, aménagée sur un site de quatre hectares pour un coût de 65 millions de FCFA. Cette réalisation met fin à plus de 25 ans d'attente pour les transporteurs et les populations.

Selon Ibrahima Diouf, directeur financier et administratif de la mairie, le projet est le fruit d'un travail engagé depuis 2022 par l'équipe municipale du maire Ousmane Sylla, en collaboration avec les transporteurs et les services techniques.

Les travaux ont notamment permis le remblayage du site, la construction de six bureaux, l'aménagement de hangars et de blocs sanitaires, ainsi que l'installation de points d'eau potable. La gare dispose également de 23 lampadaires solaires et d'équipements électriques pour renforcer la sécurité et l'éclairage.

La gestion quotidienne de l'infrastructure est confiée au bureau des transporteurs, avec l'accompagnement de la mairie. La salubrité sera assurée grâce à des opérations régulières de nettoyage avec l'appui de l'UCG. Les occupants sont également invités à participer à l'entretien du site.

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Si la gare est désormais fonctionnelle, certains travaux d'aménagement se poursuivent. Pour la municipalité, l'objectif est de garantir aux voyageurs et aux professionnels du transport un cadre plus sûr, organisé et salubre.

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