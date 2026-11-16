Le 14 novembre 2026, l'Honorable Justine Judith Lekogo a rencontré les populations de la zone 1 du 2e arrondissement de Franceville, notamment celles des quartiers Ayassi, Ongéni, Sable, Alélé et Owassi, ainsi que les autres quartiers et sous-quartiers relevant de cette zone.

Cette rencontre a été avant tout un moment de reconnaissance, de partage et d'échanges francs. L'élue a tenu à remercier les populations pour leur confiance, leur disponibilité et leur accompagnement. Elle a également rappelé que la relation entre un élu et ses administrés ne saurait se limiter aux périodes électorales, mais doit s'inscrire dans la durée, à travers l'écoute, le dialogue et la prise en compte de leurs préoccupations quotidiennes.

Au-delà des remerciements, l'Honorable Justine Judith Lekogo a souhaité engager une réflexion sur le sens de l'engagement politique et de l'appartenance partisane. Pourquoi choisit-on d'adhérer à un parti politique ? Pour défendre des convictions, partager une vision et contribuer à un projet de société, ou simplement dans l'espoir d'obtenir une nomination ou un avantage personnel ?

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Sur cette question, elle a rappelé que l'engagement politique ne devrait pas être réduit à l'attente d'une fonction. Le militantisme doit avant tout reposer sur des convictions, la responsabilité et la volonté de participer à la construction du pays.

Elle a également insisté sur la nécessité de développer l'esprit critique et de combattre le suivisme politique. Pour elle, être militant ne signifie pas renoncer à son discernement. C'est aussi savoir réfléchir, questionner, proposer et participer activement à la vie de sa communauté.

La question de l'autonomie économique, particulièrement celle des jeunes, a également occupé une place importante dans les échanges. L'élue a encouragé les populations à dépasser la seule perspective de l'emploi public et des nominations, en accordant davantage de place à l'entrepreneuriat, à la création d'activités génératrices de revenus et à l'accompagnement des initiatives locales.

Enfin, cette rencontre a permis d'aborder plusieurs préoccupations concrètes des habitants, notamment l'accès à l'électricité, l'état des routes et des voies de desserte, le chômage des jeunes, la précarité des ménages et le manque d'opportunités économiques. Autant de défis que la députée entend continuer à porter auprès des institutions et des autorités compétentes, dans le cadre de ses attributions.

À travers cette démarche de proximité, l'Honorable Justine Judith Lekogo entend promouvoir une culture politique fondée sur la responsabilité, les convictions et l'intérêt général.

Son message est clair : passer d'une politique de l'attente à une politique de l'engagement, de la dépendance à la responsabilité et du suivisme à une citoyenneté active.

Elle a enfin exprimé sa gratitude à l'ensemble des populations pour leur accueil, leur disponibilité et la qualité des échanges.

« L'engagement politique prend tout son sens lorsqu'il se met au service des populations. »