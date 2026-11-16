Sénégal: Keur Maba - Le sous-préfet de Wack Ngouna préconise l'extension de la culture du fonio à de nouvelles zones agroécologiques

Nioro du Rip — Le sous-préfet de Wack Ngouna (centre), Samba Adolphe Sidibé, a plaidé dimanche pour l'extension de la culture du fonio à de nouvelles zones agroécologiques du Sénégal, afin de renforcer la diversification agricole, la souveraineté alimentaire et les revenus des producteurs.

"Le fonio mérite aujourd'hui d'être davantage connu, expérimenté et valorisé dans d'autres territoires présentant des conditions favorables à son développement", a-t-il déclaré.

Il intervenait lors de la célébration de la Journée internationale du fonio, à Keur Maba, dans le département de Nioro, à l'initiative de l'Union des coopératives interrégionales dans le bassin agricole Dara Tawefkh.

Selon lui, cette céréale traditionnelle présente des atouts importants dans un contexte marqué par les changements climatiques, la dégradation des terres et l'irrégularité des précipitations.

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La rusticité et le cycle de production relativement court font du fonio une culture intéressante pour renforcer la résilience des exploitations agricoles.

Pour concrétiser cette ambition, l'autorité administrative estime nécessaire de mener des études agroécologiques, d'identifier les variétés adaptées aux nouvelles zones de production et de promouvoir des itinéraires techniques appropriés.

Il a également appelé à renforcer l'accompagnement des producteurs, notamment à travers l'accès aux semences de qualité, aux équipements agricoles, au financement et à la formation technique.

Samba Adolphe Sidibé a, en outre, insisté sur la nécessité de développer la transformation et la commercialisation du fonio, estimant que l'augmentation de la production doit s'accompagner de la création d'unités de transformation, de l'amélioration de la qualité des produits et de l'ouverture de circuits commerciaux plus rémunérateurs.

"Le fonio ne doit plus être uniquement considéré comme une céréale de consommation traditionnelle. Il peut devenir une véritable opportunité économique, génératrice de revenus, d'emplois et de valeur ajoutée pour nos territoires", a-t-il soutenu.

Le sous-préfet de Wack Ngouna a par ailleurs souligné l'importance de la structuration des acteurs de la filière, saluant le rôle des organisations coopératives dans la mutualisation des moyens, le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs et l'amélioration de leur accès aux marchés.

Il a particulièrement plaidé pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans les activités de production, de transformation et de commercialisation, à travers un accès facilité aux financements, aux équipements et à la formation.

Abordant les enjeux de souveraineté alimentaire, il a estimé que la promotion du fonio pourrait contribuer à diversifier les productions nationales, à valoriser les céréales locales et à réduire progressivement la dépendance du Sénégal aux importations alimentaires.

Il a enfin invité les collectivités territoriales, les services techniques, les organisations paysannes et les partenaires au développement à unir leurs efforts pour accompagner le développement de cette filière.