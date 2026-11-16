Niger: Notation - L'agence Bloomfield décerne à nouveau la note A - à la BOA

Pour sa notation 2026, l'agence Bloomfield a décerné à nouveau la note de long terme A- avec une perspective stable qu'elle avait attribuée en 2025 à la BOA Niger.

Quant à la note de court terme, elle reste maintenue à A2 avec une perspective stable.

Ces notes sont valables du mois d'août 2026 au mois de juillet 2027.

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En guise de justification de la notation et de la perspective, Bloomfield estime que sur le long terme, la qualité de crédit de la banque est élevée. « Les facteurs de protection sont bons », ajoute l'agence de notation. Cependant, elle est d'avis que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, Bloomfield estime que la certitude de remboursement en temps opportun est bonne. Elle note en outre que les facteurs de liquidité et les éléments essentiels des sociétés sont sains. « Quoique les besoins de financement en cours puissent accroître les exigences totales de financement, l'accès aux marchés des capitaux est bon » souligne encore l'équipe de notation. Quant aux facteurs de risque, ils sont qualifiés de minimes.

Sur les facteurs clés de performance, Bloomfield signale que la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un environnement économique globalement favorable, porté par les activités extractives et une inflation maîtrisée ; un déploiement satisfaisant du PTD 2025-2027 sur la première année ; une croissance des ressources collectées auprès de la clientèle, soutenue par les dépôts non rémunérés ; une progression de la marge d'intérêt, portée par l'amélioration de l'interbancaire et de l'activité sur titres ; un maintien de la flexibilité financière.

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : un secteur bancaire encore marqué par les effets des sanctions prises par la CEDEAO ; une contraction continue de l'activité de crédit de la banque ; une baisse significative du profit et de la rentabilité de la banque en 2025, due à des opérations exceptionnelles, notamment des provisions ayant entrainé la dégradation du portefeuille.