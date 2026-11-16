Sénégal: Budget général - Les recettes évaluées à 3.785,2 milliards à fin septembre 2026

16 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a publié son rapport d'exécution du budget au 30 septembre 2026.

Selon le document, au troisième trimestre 2026, l'exécution du budget de l'État s'est déroulée dans un environnement international résilient, mais marqué par la persistance du conflit au Moyen-Orient, le renchérissement de l'énergie et le durcissement des conditions financières mondiales.

Le Fmi projette une croissance mondiale de 3,1% et une inflation mondiale de 4,7% en 2026. Dans l'UEMOA, l'activité économique est demeurée soutenue, avec une croissance de 6,0% au deuxième trimestre.

Au niveau national, informe le ministère, l'activité économique est restée bien orientée avec une progression du Pib réel de 6,1% au deuxième trimestre 2026, dont 6,4% hors hydrocarbures (pétrole et gaz). L'inflation s'est établie à 1,0% en septembre, après 1,2% en août.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport révèle que les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 3.785,2 milliards à fin septembre 2026, soit 63,8% de l'objectif annuel de 5.932,2 milliards. Les recettes internes ont atteint 3.739,3 milliards, soit 65,1% de l'objectif annuel et 97,6% de la cible à fin septembre (3.831,0 milliards), et ont progressé de 16,8% sur un an. La moins-value de 91,7 milliards s'explique principalement par le rendement inférieur aux prévisions des mesures du Pres (-162,3 milliards), partiellement compensé par la plus-value des recettes hors Pres (+70,6 milliards).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.