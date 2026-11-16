Sénégal: Budget général - Les recettes évaluées à 3.785,2 milliards à fin septembre 2026

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a publié son rapport d'exécution du budget au 30 septembre 2026.

Selon le document, au troisième trimestre 2026, l'exécution du budget de l'État s'est déroulée dans un environnement international résilient, mais marqué par la persistance du conflit au Moyen-Orient, le renchérissement de l'énergie et le durcissement des conditions financières mondiales.

Le Fmi projette une croissance mondiale de 3,1% et une inflation mondiale de 4,7% en 2026. Dans l'UEMOA, l'activité économique est demeurée soutenue, avec une croissance de 6,0% au deuxième trimestre.

Au niveau national, informe le ministère, l'activité économique est restée bien orientée avec une progression du Pib réel de 6,1% au deuxième trimestre 2026, dont 6,4% hors hydrocarbures (pétrole et gaz). L'inflation s'est établie à 1,0% en septembre, après 1,2% en août.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport révèle que les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 3.785,2 milliards à fin septembre 2026, soit 63,8% de l'objectif annuel de 5.932,2 milliards. Les recettes internes ont atteint 3.739,3 milliards, soit 65,1% de l'objectif annuel et 97,6% de la cible à fin septembre (3.831,0 milliards), et ont progressé de 16,8% sur un an. La moins-value de 91,7 milliards s'explique principalement par le rendement inférieur aux prévisions des mesures du Pres (-162,3 milliards), partiellement compensé par la plus-value des recettes hors Pres (+70,6 milliards).