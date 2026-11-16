Sénégal: Paiements numériques - Visa ouvre un bureau à Dakar, avec une forte ambition sous - Régionale

Dakar est le prochain point d'ancrage de Visa en Afrique. Au-delà du développement de ses activités, le groupe entend marquer sa présence avec plus de proximité et renforcer ses partenariats afin de faciliter l'adoption des paiements numériques. Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont constitué un premier accélérateur de cette stratégie dont la vision est plus large.

Visa, le spécialiste mondial des paiements électroniques, annonce l'ouverture d'un bureau à Dakar d'ici à la fin de l'année, avec une vocation qui dépassera les frontières du marché sénégalais. Cette présence doit lui permettre de se rapprocher de ses partenaires locaux, de mieux accompagner le développement des usages numériques et de renforcer son dispositif en Afrique de l'Ouest et du Centre (WCA).

En déplacement au Sénégal, le 30 octobre dernier, Aminata Kane, Senior Vice-Présidente et Directrice Générale du Groupe pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale chez Visa, a précisé le rôle de cette future implantation. « Dakar a vocation à renforcer la présence de Visa au-delà du seul marché sénégalais. Le futur bureau sera positionné comme un point d'appui pour le Sénégal et le sous-cluster, dans une logique de plus grande proximité avec l'écosystème de partenaires. Le Sénégal constitue également un point de connexion avec les flux sous-régionaux », affirme-t-elle.

Le bureau doit ainsi servir de relais entre les différents acteurs de l'écosystème que sont les banques, fintechs, opérateurs de mobile money, commerçants et institutions publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bureau doit ainsi servir de relais entre les différents acteurs de l'écosystème que sont les banques, fintechs, opérateurs de mobile money, commerçants et institutions publiques. Il pourra également accompagner le développement de solutions autour de l'acceptation des paiements, des cartes digitales et des transactions transfrontalières. Le Sénégal dispose, à cet égard, d'un environnement institutionnel et financier structuré, avec notamment la présence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Cette implantation s'inscrit dans un contexte de progression des paiements numériques. Le taux d'utilisations de la monnaie électronique s'affichait à 66,3% en 2025 au Sénégal, en augmentation de près de trois points par rapport à 2024. Dans l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest (UEMOA), ce sont 284 757 275 de comptes de monnaie électroniques ouverts (+14%) et surtout 6 985 630 de points marchands acceptant la monnaie électronique (+ 86%) en 2025.

Le potentiel de développement reste néanmoins important pour Visa qui voit des opportunités d'accentuer le passage du cash aux paiements électroniques, en multipliant les points d'acceptation et en proposant des solutions adaptées aux habitudes des consommateurs et des entreprises.

Des partenariats pour produire des résultats concrets

La future présence de Visa à Dakar doit notamment renforcer sa capacité à construire des réponses avec les acteurs publics et privés. Sur le volet institutionnel, l'entreprise a signé, le 28 octobre, un protocole d'accord de deux ans avec le ministère des Télécommunications et du Numérique. Présenté comme une première collaboration formelle de ce type entre Visa et une institution gouvernementale au Sénégal, cet accord établit un cadre de dialogue et de partage d'expertise.

Les domaines de coopération identifiés couvrent les paiements numériques, l'innovation financière, la cybersécurité et la modernisation des services publics.

Les domaines de coopération identifiés couvrent les paiements numériques, l'innovation financière, la cybersécurité et la modernisation des services publics. Les échanges doivent notamment porter sur les paiements des citoyens vers l'État et les versements des administrations publiques aux citoyens.

Pour Aminata Kane, l'intérêt du partenariat réside dans sa capacité à déboucher sur des initiatives opérationnelles : « Concrètement, ce partenariat doit permettre d'identifier et de développer, avec les administrations concernées, des initiatives susceptibles de rendre les services publics toujours plus accessibles, plus efficaces et plus sécurisés pour les citoyens et les entreprises. Cela pourra notamment se traduire par une amélioration des services numériques, une accélération de l'innovation dans les paiements et un renforcement des compétences des acteurs publics afin de soutenir les priorités nationales de digitalisation ».

Dans le secteur privé, Visa s'appuie déjà sur un réseau de partenaires bancaires et technologiques présents sur le marché, grâce auquel diverses solutions sont proposées pour faciliter les paiements. La société a contribué à l'extension de l'acceptation des cartes auprès des commerçants et a développé de nouveaux produits, comme la carte virtuelle, bien accueillie par les influenceurs, les gamers, les professionnels du marketing digital, les community managers et bien d'autres. Visa a aussi déployé une solution qui permet de numériser sa carte bancaire pour régler en toute sécurité en ligne depuis son téléphone ou sa montre connectée. De nouvelles manières de payer, comme la technologie NFC, sont également annoncées. Pour Visa, il ne s'agit donc plus seulement de diffuser des cartes physiques, mais d'intégrer les paiements Visa aux plateformes et services que les consommateurs utilisent déjà.

Dakar 2026, un accélérateur dont l'héritage doit dépasser les Jeux

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ont offert à Visa une occasion de mettre cette stratégie à l'épreuve à grande échelle. Premier événement olympique organisé sur le continent africain, la compétition a accueilli plusieurs milliers de visiteurs internationaux. Elle constitue un contexte favorable pour répondre à des besoins de paiement variés, notamment ceux des personnes habituées à utiliser des cartes et des systèmes de paiement différents.

Mais l'enjeu pour Visa était de transformer cette mobilisation événementielle en solutions durables pour les entreprises sénégalaises. Dans cette perspective, le groupe a noué plusieurs partenariats dans l'hôtellerie, le tourisme et la mobilité.

Un accord signé le 30 octobre à Dakar avec Mangalis Hotel Group prévoit des avantages promotionnels au Noom Hotel Dakar Sea Plaza pour les détenteurs de cartes Visa éligibles. Les réductions annoncées peuvent atteindre 15 % sur les nuitées et 10 % sur la restauration, le spa et certains autres services. Après une première phase pilote à Dakar, les offres doivent être étendues à d'autres établissements du groupe en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger.

Pour Dorothy Pesseu, directrice générale de Mangalis Hotel Group, cette collaboration représente un moyen de toucher une clientèle plus large en s'appuyant sur le réseau de Visa. Le partenariat doit ainsi contribuer à renforcer la visibilité des établissements et à stimuler leur fréquentation.

La mobilité constitue un autre axe de cette stratégie. Avec Yango, Visa a mis en place une offre promotionnelle autour des premiers trajets. L'initiative vise à intégrer les paiements numériques dans le parcours des visiteurs, depuis leurs déplacements jusqu'à leurs dépenses dans les hôtels et les commerces.

Un autre accord, conclu avec l'opérateur local Kai Nu Dem, prévoit une réduction de 10 % sur les trajets réglés avec une carte Visa, dans le cadre d'une campagne programmée du 15 octobre 2026 au 15 janvier 2027. Au-delà de cette promotion, les deux partenaires explorent, des solutions d'acceptation telles que le SoftPOS (solution qui transforme un smartphone en terminal de paiement sans contact) et le QR Code marchand, afin de mieux répondre aux besoins de paiement de l'opérateur.

Pour Seyni Ndiaye, directeur général de Kai Nu Dem, l'intégration de Visa répond d'abord à un besoin concret : permettre aux visiteurs étrangers de régler leurs déplacements avec un moyen de paiement largement utilisé à l'international. L'entreprise a ainsi intégré la carte Visa à sa plateforme et développé plusieurs outils d'encaissement. « Maintenant, avec Visa, on a l'application. Nous avons un lien de paiement, nous avons des QR codes, nous avons pu équiper tous nos véhicules. Et c'est vraiment extraordinaire », explique-t-il.

« Maintenant, avec Visa, on a l'application. Nous avons un lien de paiement, nous avons des QR codes, nous avons pu équiper tous nos véhicules. Et c'est vraiment extraordinaire »

Cette évolution présente un intérêt qui ne se limite pas à la période des Jeux. Kai Nu Dem transporte également des voyageurs depuis et vers l'aéroport, ainsi que des salariés d'entreprises dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Les nouveaux moyens de paiement continueront à servir l'activité de l'opérateur une fois l'événement terminé.

Ces nouveaux usages favorisent aussi la traçabilité des transactions, souligne Visa. Pour Yango ou Kai Nu Dem, elle facilite le suivi des chauffeurs et renforce la sécurité et la visibilité auprès des investisseurs. Pour les petits entrepreneurs, l'historique des encaissements simplifie la comptabilité et la production de documents financiers, tout en aidant les banques à évaluer leur solvabilité et leurs demandes de crédit. Moins visible avec les espèces, l'activité devient ainsi mieux documentée, un bénéfice durable au-delà des Jeux.

C'est précisément cette continuité que Visa souhaite encourager en faisant des JOJ un catalyseur d'équipements, de nouvelles pratiques et de collaborations commerciales qui conserveront leur utilité après la compétition.

Installer durablement l'acceptation des paiements numériques

L'un des principaux défis reste toutefois l'acceptation des paiements électroniques par les commerçants. La disponibilité d'une carte ou d'une application ne suffit pas si les utilisateurs ne disposent pas de suffisamment de points de vente où régler leurs achats par voie numérique.

Dans le cadre des JOJ Dakar 2026, Visa a mobilisé ses partenaires pour étendre l'acceptation des solutions de paiement numériques aux commerçants afin de faciliter le règlement des achats des visiteurs internationaux. Une solution qui a également permis aux commerçants, plus du tout confinés aux seuls systèmes de paiements locaux, de réaliser de belles affaires pendant la quinzaine olympique.

Visa a par ailleurs déployé des activations dans deux fans zones, à Dakar et à Saly. Ces espaces associant animations, divertissement, création de contenus et accueil des clients et partenaires, ont également servi à présenter les solutions financières du groupe aux commerçants locaux.

L'enjeu était d'autant plus important que l'inclusion financière progresse en Afrique subsaharienne. Selon la Banque mondiale, 58 % des adultes disposaient déjà d'un compte financier en 2024 contre 34 % en 2014. Pour accompagner cette évolution qui s'accélère depuis 2021, le groupe avait annoncé en 2022 son intention d'investir un milliard de dollars en Afrique d'ici à 2027 afin de soutenir le développement de l'écosystème des paiements.

Au Sénégal, l'ouverture du bureau de Dakar doit donner davantage de cohérence et de proximité à ces différentes initiatives. En renforçant les liens avec les banques, les fintechs, les commerçants et les institutions publiques, Visa entend contribuer à développer les infrastructures et les usages qui rendent les paiements numériques réellement accessibles.

Les JOJ ont constitué une vitrine et un accélérateur, mais leur véritable héritage se mesurera à la capacité des entreprises locales à renforcer les outils mis en place, à celle des commerçants à accepter davantage de paiements électroniques et à la facilité avec laquelle les citoyens pourront utiliser ces solutions dans leur quotidien.

Comme le souligne Aminata Kane, l'ambition est d'accélérer l'adoption des paiements numériques, avec « davantage de lieux où payer digitalement, des commerçants mieux équipés et des expériences de paiement plus fluides et sécurisées ». Au-delà de l'événement, c'est donc la transformation progressive des pratiques de paiement et le renforcement de l'écosystème sénégalais que Visa entend accompagner.