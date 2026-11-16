Sénégal: Un revenu minimum de base ne suffit pas

Je viens de rentrer de deux sommets internationaux, le Bund Summit à Shanghai et le Mumbai LitFest. La rencontre de Shanghai réunissait des économistes et des décideurs politiques venus de Chine, des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs pour discuter de certaines des préoccupations économiques les plus urgentes de notre époque. Le festival de Mumbai a réuni des écrivains, des poètes, des artistes -- et, oui, un ou deux économistes -- venus de différentes régions de l'Inde et de plusieurs autres pays.

Dans le monde d'aujourd'hui, morcelé par l'hypernationalisme, de tels échanges internationaux sont une bouffée d'air frais. Malgré des thèmes très différents, une question revenait sans cesse lors de ces deux conférences : comment l'IA va-t-elle changer la vie des gens ordinaires, des ouvriers d'usine aux artistes et musiciens ?

Nous ne pouvons exclure la possibilité que l'IA, avec son potentiel d'auto-amélioration récursive (RSI), déclenche l'évolution d'une nouvelle espèce d'êtres intelligents largement supérieure aux humains. Cela signifierait qu'après avoir dominé la Terre pendant 300 000 ans, nous devrions peut-être bientôt apprendre ce que les singes ont appris il y a bien longtemps : l'art de cohabiter avec une espèce supérieure.

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Mais ce n'est pas de cela dont j'ai parlé lors de ces sommets. J'ai plutôt souligné que la marche en avant de la technologie numérique relance un vieux débat en économie : faut-il se préoccuper davantage des inégalités ou de la pauvreté ? La plupart des économistes traditionnels soutiennent que nous devrions essayer d'éliminer la pauvreté sans nous soucier des inégalités en tant que telles. Cette position n'est plus tenable.

Avec l'arrivée de l'IA, les inégalités extrêmes - l'écart de revenus ou de richesse entre les super-riches et le citoyen lambda - pourraient devenir une menace pour la société humaine. Comme l'observe Cecilia Rikap dans son récent ouvrage *The Rulers*, l'essor des géants de la tech a conduit à une concentration extrême du pouvoir économique. Les économistes ont traditionnellement mesuré la concentration des revenus et de la richesse en s'intéressant aux 10 % les plus riches de la population d'un pays.

Mais le Rapport sur les inégalités dans le monde 2026 montre que les 0,001 % les plus riches détiennent désormais trois fois plus de richesse que la moitié la plus pauvre de l'humanité, et que leur richesse croît plus rapidement que celle de tous les autres.

À mesure que les usines se transforment en espaces immenses peuplés de robots pilotés par l'IA et de quelques travailleurs humains, la richesse est en passe de se concentrer encore davantage. Et alors que les réseaux sociaux et les médias d'information sont de plus en plus sous l'emprise d'une poignée de milliardaires, quelques magnats des géants de la tech acquièrent une influence politique sans précédent, alimentant ainsi la montée de l'autoritarisme.

Lutter contre les inégalités extrêmes n'est donc pas seulement un moyen de mettre fin à la pauvreté, mais une nécessité pour la survie de la démocratie. À cette fin, j'ai proposé d'aller au-delà de l'idée d'un revenu de base universel (RBU) pour envisager une part de base universelle (PBU). Ma proposition a trouvé un écho favorable auprès des participants aux deux conférences.

Permettre aux gens de dépasser un certain seuil de revenu minimum, comme le vise le RBI, n'est pas suffisant. Pour réduire l'écart astronomique et croissant entre les 0,001 % les plus riches et le citoyen moyen, les gens ordinaires ont besoin d'une part des bénéfices générés par l'économie mondiale.

Bien sûr, de nombreux détails devraient être réglés. En tant qu'économiste, je suis pleinement conscient que la recherche du profit joue un rôle important dans la prospérité. Heureusement, il est possible de concevoir des impôts sur la fortune qui amélioreront le niveau de vie de milliards de personnes risquant de perdre leur emploi au profit de l'IA ou d'être contraintes de travailler pour des salaires d'une misère, sans pour autant affaiblir la motivation des individus à travailler dur et à faire preuve de créativité.

L'un des obstacles à la mise en place d'un système UBS efficace réside dans le fait que, si un seul pays l'adoptait, la fuite des capitaux qui en résulterait pourrait dévaster son économie. L'UBS nécessiterait donc un accord international, mis en oeuvre par des organisations multilatérales.

Cela ne sera pas facile, mais il existe déjà des précédents dans les accords commerciaux mondiaux appliqués par l'Organisation mondiale du commerce et les conventions du travail supervisées par l'Organisation internationale du travail. De tels arrangements auraient semblé impossibles il y a 100 ans.

La population mondiale s'élève aujourd'hui à environ 8,3 milliards d'habitants. Alors que la richesse mondiale se concentre entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de personnes, le système d'UBS que je propose profiterait à une grande majorité de l'humanité. Si les gouvernements ne parviennent pas à agir, la récente vague de manifestations de jeunes contre les inégalités économiques et la précarité laisse espérer que les citoyens ordinaires prendront les choses en main.

Kaushik Basu, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller économique en chef du gouvernement indien, est professeur d'économie à l'université de Cornell et chercheur senior non résident à la Brookings Institution.