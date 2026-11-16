Togo: Pas de pétards pour les fêtes

À l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, rappelle que les pétards, feux d'artifice et produits similaires sont strictement interdits.

Interdits à l'importation, à la vente, à la distribution et à l'utilisation.

Cette mesure vise à prévenir les accidents, les incendies et les troubles à l'ordre public que provoque souvent l'usage incontrôlé de ces explosifs.

Les forces de défense et de sécurité ainsi que les services administratifs concernés sont mobilisés pour faire respecter l'interdiction et sanctionner les contrevenants.