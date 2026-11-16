Afrique: Medailles du mérite sportif et civique - Le pays porte ses Léopards au panthéon des légendes immortelles !

Au lendemain de leur victoire devant la Sierra Leone, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine édition de la coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de la RDC ont été honorés à Kinshasa. Au cours d'une cérémonie solennelle tenue dans la salle Virunga de Fleuve Congo Hôtel, dans la commune de la Gombe, ils ont, en effet, reçu, vendredi dernier, des médailles du mérite sportif et civique, de mains du Chancelier des Ordres nationaux, le Général-Major André Matutezulwa, représentant personnel, à cette manifestation, du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Cette marque d'honneur récompense leur parcours élogieux du Mondial 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle s'écrit dans la continuité du processus de reconnaissance nationale initié par le Président Félix Tshisekedi en septembre dernier, où ils ont été élevés au rang de Chevalier dans l'Ordre National du Léopard.

Au-delà des joueurs qui ont porté les couleurs de la République démocratique du Congo à la Coupe du monde 2026, la cérémonie de décoration a également mis à l'honneur les membres de l'encadrement technique, administratif et logistique, consacrant ainsi le caractère collectif d'un exploit qui appartient à toute une nation.

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Au total, 54 récipiendaires ont reçu des médailles et des brevets de mérite sportif et civique.

Parmi eux, 30 joueurs ont été distingués par la médaille d'argent du Mérite sportif. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu Ntubwanga, le sélectionneur national Sébastien Desabre ainsi que l'ancienne présidente du Comité de normalisation de la FECOFA, Belinda Luntadila, ont, pour leur part, reçu la médaille d'or. D'autres membres de l'encadrement ont également été récompensés suivant les grades qui leur ont été attribués.

Prenant la parole au nom des récipiendaires, Samuel Moutoussamy a exprimé sa gratitude envers les autorités sportives, les différents encadreurs et le peuple congolais. Le milieu de terrain a surtout insisté sur la solidarité qui caractérise le groupe et sur la capacité des Léopards à se relever après les périodes difficiles.

Son message traduit une réalité essentielle : le maillot national ne représente pas uniquement une équipe de football. Il porte les espoirs, les émotions et la fierté de millions de Congolais, au pays comme dans la diaspora. Au-delà des médailles et des brevets, cette décoration doit donc être comprise comme une invitation à préserver cette dynamique. La qualification historique au Mondial 2026 a ouvert une nouvelle fenêtre sur le football congolais. La responsabilité des acteurs consiste désormais à transformer cette visibilité en progrès durable, notamment pour la formation, l'encadrement des jeunes talents et l'amélioration des infrastructures sportives.

Il sied de noter que les joueurs récompensés par la médaille d'argent du Mérite sportif sont notamment Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Fiston Mayele, Lionel Mpasi, Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Aaron Wan-Bissaka, Charles Pickel, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Nathanaël Mbuku, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau, Yoane Wissa, Rocky Bushiri, Simon Banza, Brian Cipenga, Dimitry Bertaud, Gédéon Kalulu.