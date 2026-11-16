Congo-Kinshasa: OIF - Nicolas Kazadi salue la grandeur diplomatique du pays et compare l'intransigeance du Rwanda à la fausse mère devant le roi Salomon

La bataille diplomatique autour de la désignation du prochain Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) continue de susciter des réactions dans la classe politique congolaise. L'ancien Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est monté au créneau pour saluer la posture de la République démocratique du Congo, qu'il considère comme une nouvelle démonstration de responsabilité, de grandeur et d'attachement à la paix.

Dans une réaction particulièrement imagée, Nicolas Kazadi établit un parallèle entre l'attitude du Rwanda face aux propositions de compromis au sein de l'OIF et le célèbre épisode biblique du jugement du roi Salomon, dans lequel une fausse mère préfère voir un enfant coupé en deux plutôt que de le laisser vivre auprès de sa véritable mère.

« L'attitude intransigeante du Rwanda face au compromis proposé à l'OIF rappelle la fausse mère devant Salomon, prête à voir l'enfant coupé en deux. Qu'elle reste à l'OIF ou s'en retire, la RDC aura une fois de plus prouvé sa grandeur. Les artisans de paix se reconnaissent à leurs actes », a déclaré l'ancien argentier national.

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Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques autour de la succession de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale sortante de l'OIF, qui brigue un troisième mandat.

En effet, dans un souci de préserver la cohésion de l'organisation et d'éviter une confrontation entre États membres, la République démocratique du Congo a annoncé, le samedi 14 novembre 2026, sa disposition à envisager le retrait de la candidature de Juliana Amato Lumumba, afin de favoriser l'émergence d'une candidature consensuelle. Une démarche qui s'inscrit dans la recherche d'un compromis autour du candidat roumain Dacian Cioloș.

Cependant, cette ouverture diplomatique congolaise ne semble pas rencontrer la même disposition du côté de Kigali. Le Rwanda maintient la candidature de Louise Mushikiwabo, malgré les démarches entreprises pour parvenir à une solution de consensus. Son ministre des Affaires étrangères a notamment rappelé la possibilité de recourir au vote si aucun accord n'est trouvé entre les États membres.

Pour Nicolas Kazadi, le comportement des différentes parties dans cette séquence diplomatique permet de mesurer leur véritable attachement aux idéaux de paix, de solidarité et de cohésion qui fondent la Francophonie.

Au-delà de la compétition pour le fauteuil de Secrétaire général, l'enjeu est désormais celui de la crédibilité d'une organisation internationale appelée à promouvoir le dialogue, la coopération et le rapprochement entre les peuples ayant en partage la langue française.

La posture de Kinshasa traduit ainsi, selon la lecture de l'ancien ministre, une volonté de privilégier l'intérêt collectif au détriment des ambitions particulières. En se montrant disposée à reconsidérer sa propre candidature, la RDC entend démontrer qu'elle est prête à consentir des efforts pour préserver l'unité de l'organisation.

Cette démarche intervient également dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, notamment autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pour les autorités congolaises, la question de la Francophonie dépasse donc le simple enjeu d'une désignation institutionnelle : elle touche aussi aux principes de solidarité, de responsabilité et de respect mutuel entre États membres.

En définitive, le message de Nicolas Kazadi met en avant une conviction : la grandeur d'un État ne se mesure pas uniquement à sa capacité de défendre ses intérêts, mais également à sa disposition à rechercher des solutions pacifiques, même lorsque les circonstances sont particulièrement difficiles.

Alors que les chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Phnom Penh, au Cambodge, pour la désignation du prochain Secrétaire général, prévue le lundi 16 novembre, les regards restent tournés vers l'issue de ces tractations diplomatiques. Une chose demeure certaine : pour Kinshasa, la préservation de la paix et de la cohésion francophone ne saurait se faire au prix du renoncement aux principes et aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo.