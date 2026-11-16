La République Démocratique du Congo vient de franchir une étape majeure dans la mise en oeuvre du Programme national de formalisation de masse de l'économie informelle, avec la cérémonie officielle de remise des premières attestations d'activité E1 et des cartes d'entreprenant, organisée ce jeudi 12 novembre 2026 au Centre financier de Kinshasa.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie a été présidée par Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, en présence du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, des membres du Gouvernement, ainsi que de près de 2 000 entreprenants.

Cette avancée intervient à la suite d'un vaste travail d'identification ayant permis de recenser plus de 200 000 acteurs économiques. Elle marque le passage d'une phase de connaissance et d'identification du secteur informel à celle de la reconnaissance administrative des activités économiques, première étape d'un processus progressif de formalisation et d'accompagnement.

Une réforme pour reconnaître et valoriser les acteurs de l'économie populaire

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Dans son intervention, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a mis en évidence la portée économique et sociale de cette réforme, qui va bien au-delà de la simple délivrance de documents administratifs.

Il a notamment souligné la nécessité de reconnaître la contribution quotidienne de millions de Congolaises et de Congolais qui, à travers leurs initiatives, participent activement au fonctionnement de l'économie nationale.

À cet égard, il a rappelé que la richesse économique de la RDC ne repose pas exclusivement sur les secteurs minier et extractif, notamment le cuivre et le cobalt. Elle se construit également dans les marchés, les petits commerces, les activités artisanales, les chambres froides de proximité et les circuits d'approvisionnement animés par des commerçantes et commerçants qui parcourent parfois de longues distances, notamment jusqu'à Lufu, pour ravitailler les grands centres urbains.

À travers le Programme national de formalisation, le Gouvernement entend ainsi donner une meilleure visibilité à ces acteurs, reconnaître officiellement leurs activités et créer progressivement les conditions nécessaires à leur structuration et à leur développement.

La Première Ministre réaffirme l'engagement du Gouvernement

Dans son allocution, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à promouvoir une économie nationale plus inclusive, mieux structurée et créatrice d'opportunités pour tous.

S'adressant particulièrement aux entreprenants, la Cheffe du Gouvernement a expliqué que la formalisation ne doit pas être perçue comme une contrainte administrative supplémentaire, mais comme une démarche permettant à l'État de mieux connaître les acteurs économiques, de reconnaître leurs activités et de mettre progressivement à leur disposition des mécanismes d'accompagnement adaptés à leurs réalités.

Elle a salué le travail accompli par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, ainsi que par l'ensemble de ses équipes, dans la conduite de cette réforme.

La Première Ministre a également félicité le Ministre de la Justice et le Guichet unique de création d'entreprise (GUCE) pour leur contribution à la mise en place du dispositif de reconnaissance administrative des entreprenants.

Elle a, par ailleurs, souligné l'implication du Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance et du Conseil National de la Couverture Santé Universelle dans les efforts visant à faciliter l'intégration progressive des bénéficiaires du programme aux mécanismes de la Couverture Santé Universelle.

La formalisation, un levier d'inclusion économique et de protection sociale

Au-delà de la reconnaissance administrative matérialisée par l'attestation E1, le programme ambitionne de construire un véritable parcours d'accompagnement des entreprenants.

L'articulation progressive de la formalisation avec la Couverture Santé Universelle constitue, à cet égard, une avancée importante vers une meilleure protection des petits acteurs économiques, dont une grande partie exerce encore ses activités en dehors des dispositifs classiques de protection sociale.

Cette orientation traduit la volonté du Gouvernement de faire de la formalisation un instrument d'inclusion économique et sociale, capable de favoriser, à terme, l'accès aux services financiers, le renforcement des capacités entrepreneuriales et le développement d'activités économiques plus structurées.

Tout en saluant les progrès accomplis, la Première Ministre a rappelé que cette première étape doit être consolidée par la poursuite des efforts collectifs, dans un esprit de responsabilité, de travail et de confiance.

Avec la remise des premières attestations d'activité E1 et des cartes d'entreprenant, la République démocratique du Congo pose ainsi un jalon important dans la transformation progressive de son économie informelle.

L'ambition du Gouvernement est de faire de cette reconnaissance administrative le point de départ d'un véritable parcours de développement, permettant aux entreprenants de consolider leurs activités, d'améliorer leurs conditions de vie et de contribuer davantage à la croissance et à la création d'emplois en République démocratique du Congo.