Tunisie: Tourisme - L'activité s'étend aux régions, 19 stations réalisées et 11 programmées

Tunis — Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat oeuvre à étendre l'activité touristique à toutes les régions du pays et à valoriser leurs atouts naturels, culturels et environnementaux afin de diversifier le produit touristique et de renforcer le développement régional, a indiqué le ministre Sofiène Tekaya, dimanche à l'aube, au Palais du Bardo.

Devant les députés et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunis en séance plénière conjointe pour examiner le budget de l'Etat 2027, il a détaillé l'effort financier. Le ministère a consacré environ 9 MD à 57 communes touristiques, réparties sur 18 gouvernorats.

Cet argent sert à l'aménagement, à l'éclairage public, à l'embellissement des routes et des entrées de villes, ainsi qu'au nettoyage. Une commission mixte des ministères du tourisme et de l'intérieur examine les dossiers des communes et arrête les crédits avec les gouverneurs et les secrétaires généraux, a indiqué le ministre, assurant que le soutien financier augmentera en 2027.

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La diversification du produit touristique, a-t-il ajouté, passe par la valorisation des atouts locaux et régionaux, notamment, les sites naturels, archéologiques et culturels des gouvernorats. Volet formation touristique, le ministre a indiqué que les effectifs de la formation de base ont atteint 2.069 stagiaires en 2026-2027, contre 1.776 un an plus tôt, soit une hausse de 16,5%.

Huit établissements, 131 formateurs et 24 spécialités composent ce dispositif, qui a diplômé 986 stagiaires en juin 2026, selon le ministre. Au cours de l'été, 755 stagiaires ont effectué leur stage. L'enseignement supérieur touristique et hôtelier compte 873 étudiants et 285 diplômés.

Pour moderniser ces écoles, Tekaya a indiqué que son département engage environ 28 millions d'euros à Aïn Draham, Tozeur, Monastir et Sousse-Nord. Objectif, relever la qualité, coller aux besoins des professionnels, créer de nouvelles spécialités.

Tout en rappelant la forte demande sur les compétences tunisiennes, au pays comme à l'étranger, le ministre a affirmé que le ministère oeuvre à augmenter la capacité d'accueil des établissements et à renforcer la coopération internationale.

Côté numérique, il a annoncé la préparation d'un forum national du tourisme numérique et de l'intelligence artificielle en partenariat avec les ministères des Technologies de la communication et de l'Enseignement supérieur. Il réunira start-up, professionnels, chercheurs, ingénieurs et étudiants.

Le forum s'articulera autour de trois axes, en l'occurrence, la numérisation de l'administration, de l'investissement et de la promotion, le tourisme intelligent et l'usage de l'IA pour anticiper la demande, et la numérisation des circuits touristiques.

Le ministère numérise aussi le parcours de l'investissement et le visa des voyages touristiques pour simplifier les procédures et réduire les délais. Les ports de plaisance suivront avec des informations en temps réel sur le mouvement des bateaux. Pour la promotion, Tekaya a indiqué que son département développe les cartes numériques, les circuits interactifs, la réalité augmentée et les visites virtuelles.

S'adressant aux jeunes porteurs de projets, le ministre du tourisme a donné le cap : les start-up tunisiennes doivent concevoir les solutions numériques du secteur. Elles porteront l'innovation locale et ouvriront de nouvelles perspectives à la jeunesse.