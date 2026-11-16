Tunisie: Artisanat - 24 produits tunisiens bientôt protégés par la propriété intellectuelle

Tunis — 160 millions de dinars (MD), tel est le montant des exportations de produits artisanaux contrôlés par l'Office national de l'artisanat (ONA) en 2025. Le secteur pèse 4% du PIB et 2% des exportations nationales, a indiqué le ministre du tourisme et de l'artisanat, Sofiène Tekaya.

Répondant, dimanche à l'aube, aux députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et aux membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière commune consacrée au budget de son département pour 2027, le ministre a dévoilé un chantier de protection. Son département élabore une liste préliminaire de 24 produits aux spécificités locales et régionales.

L'objectif est de les protéger et de les valoriser par les mécanismes de la propriété intellectuelle, notamment, les marques collectives, les appellations d'origine et les indications géographiques.

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La liste couvre la poterie, la céramique, la pierre sculptée, la mosaïque, le tissage, les tapis, les vêtements traditionnels, les fibres végétales et le bois. Y figurent également la céramique de Nabeul, la poterie de Sejnane, le margoum, le klim, les tapis de Kairouan, la chéchia, le burnous et la jebba. Un label de qualité complétera le dispositif. Il vise à rassurer le consommateur et à garantir la conformité des produits aux normes.

Tout en rappelant que les artisans bénéficient d'une réduction de 70% sur les frais d'enregistrement des dessins, modèles et marques auprès de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, le ministre a souligné le rôle des centres de design. Ceux-ci, a-t-il dit, allient savoir-faire ancestral et création contemporaine en associant jeunes designers et diplômés du supérieur à la montée en gamme des produits.

Ces centres existent à Kasserine, Gafsa, Gabès, Nabeul, Mahdia, Le Kef et Béja, d'autres étant programmés. Plus de 50% des participants à certaines expositions, qui réunissent plus d'un millier d'exposants, sont des jeunes et des diplômés du supérieur, a-t-il noté, citant à ce titre le dispositif « Easy Export » qui facilite l'accès des artisans aux marchés extérieurs.

Evoquant le dossier du tourisme de croisière, le ministre a assuré que celui-ci affiche une nette progression, ajoutant que les ports tunisiens ont accueilli 165 navires de janvier à octobre 2026 contre 127 sur toute l'année 2025. Excursions, visites de sites historiques et naturels, souks d'artisanat, ces escales ont dynamisé l'activité économique, selon le ministre.

Tout en soulignant l'objectif de répartir le flux touristique, il a annoncé l'extension de cette activité aux ports de Sousse et de Zarzis où des travaux d'aménagement sont en cours.

Le ministère oeuvre à relier les croisières aux villages artisanaux, aux sites archéologiques et aux zones touristiques, notamment, dans le Sud afin que les régions profitent pleinement de l'activité touristique.