Tunisie: Capitale du tourisme arabe 2027 - Le pays prépare un programme national

Tunis — La Tunisie sera la capitale du tourisme arabe en 2027 et le ministère du tourisme et de l'artisanat prépare déjà le programme. Il couvrira le tourisme, la culture, l'artisanat, le sport, l'investissement, le numérique, l'environnement, le patrimoine et l'éducation.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Sofiène Tekaya, l'a annoncé dimanche à l'aube. Il répondait aux interventions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière conjointe consacrée au budget de son département dans le projet de budget de l'Etat 2027.

Ce choix, le Conseil ministériel arabe du tourisme l'a arrêté lors de sa 28e session. Le même jour, il a élu la Tunisie membre du bureau exécutif et vice-présidente du Conseil. Tout en soulignant que l'échéance renforcera le rayonnement de la destination tunisienne dans l'espace arabe, le ministre a indiqué qu'elle mettra en lumière ses atouts civilisationnels, culturels et touristiques. Elle servira aussi à diversifier le produit et à promouvoir les régions.

Au-delà du nombre de manifestations prévues en 2027, le ministre attend un effet direct sur l'attractivité de la destination, les entreprises du secteur, les régions, les professionnels et les artisans.

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Tout en rappelant que la coordination avec les parties concernées est déjà engagée, Tekaya a affirmé la volonté d'associer toutes les forces vives : institutions, administrations, structures professionnelles, société civile, artistes, sportifs et acteurs locaux et régionaux. Pour y parvenir, la coordination avec les parties concernées est déjà lancée, a affirmé le ministre, rappelant que le ministère entend impliquer l'ensemble des acteurs.

Il a à ce propos cité les institutions, les administrations, les structures professionnelles, la société civile, les artistes, les sportifs et les intervenants locaux et régionaux. Le programme vise à présenter une image intégrée de la Tunisie, destination balnéaire, culturelle, saharienne, écologique et sportive, fidèle à son patrimoine et tournée vers le renouveau. Le programme définitif sera arrêté prochainement, puis annoncé. Chaque partie aura son rôle dans sa mise en oeuvre, a encore précisé le ministre du tourisme.