Tunisie: Les recettes touristiques dépassent 7 milliards de dinars à fin octobre 2026

Tunis — Les recettes touristiques ont atteint 7,152 milliards de dinars à fin octobre 2026. Elles progressent de 3,4% par rapport à la même période de 2025 et de 25,1% par rapport à 2019, a annoncé le ministre du tourisme et de l'artisanat, Sofiène Tekaya.

Devant l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunis en séance plénière conjointe pour examiner le budget de son département pour 2027, le ministre a aussi chiffré les entrées: environ 9 millions de visiteurs non résidents à la même date.

La consommation touristique intérieure globale a atteint 17,47 milliards de dinars en 2025, contre 16,1 milliards de dinars en 2024 et 14,6 milliards de dinars en 2023, selon les comptes satellites du tourisme. Ces comptes permettent de mesurer la contribution réelle du secteur à la création de richesse, à la valeur ajoutée et au produit intérieur brut (PIB).

Cette consommation se répartit en 2025 entre les dépenses des visiteurs non résidents estimées à 12,8 milliards de dinars, et celles du tourisme intérieur des résidents à hauteur de 4,7 milliards de dinars.

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Chez les non-résidents, l'hébergement absorbe la plus grosse part avec 5,15 milliards de dinars, soit 40%. Viennent ensuite le transport par les transporteurs nationaux (2,58 milliards de dinars), l'achat de biens et services (2,48 milliards de dinars) et la restauration hors hôtels (1,64 milliard de dinars).

Côté marchés, l'Europe pèse 64,8% des recettes de 2025. La France domine devant l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni. Le marché russe bondit de plus de 83%. Les marchés japonais et chinois dépassent chacun 40 millions de dinars.

Tout en soulignant que le secteur ne se limite plus à attirer davantage de touristes, le ministre a indiqué qu'il vise aussi la rentabilité et une clientèle à fort pouvoir de dépense. Le but étant de relever la valeur ajoutée, les revenus des établissements touristiques et la contribution du secteur à l'économie nationale.

Les Tunisiens résidents ne sont pas en reste. Plus de 2 millions d'entre eux ont séjourné dans les hôtels durant les dix premiers mois de 2026, soit 35,7% de la clientèle. Leurs dépenses ont atteint 4,7 milliards de dinars en 2025, soit 27% de la consommation touristique globale.

Tout en soulignant que ces chiffres traduisent le poids économique du tourisme intérieur, son rôle dans le soutien des entreprises et le maintien de l'emploi, le ministre a affirmé qu'il constitue un pilier essentiel de l'activité et pas un simple complément du tourisme récepteur. Pour soutenir ce marché, Tekaya a rappelé l'organisation, en mai dernier, du salon du marché du voyage tunisien (Tunisian Travel Market-TTM).

Cet événement visait à rapprocher le produit touristique du citoyen et à lui présenter des offres variées à prix préférentiels avec des remises allant jusqu'à 50% dans certains établissements. Il a ajouté que le ministère et les professionnels misent aussi sur la réservation anticipée qui donne accès à des prix plus compétitifs surtout en haute saison.

Tout en rappelant que le développement de ce marché passe par l'élargissement des plateformes en ligne et un rôle accru des agences de voyages tunisiennes, le ministre a relevé l'adhésion des professionnels. Ces derniers, a-t-il révélé, oeuvrent à améliorer leurs services et à proposer des offres adaptées au pouvoir d'achat des citoyens.