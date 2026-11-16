Tunisie: Budget 2027 - Les investissements touristiques approuvés grimpent de 18% à fin octobre 2026

Tunis — 1206 millions de dinars (MD), tel est le montant des investissements touristiques approuvés à fin octobre 2026, en hausse de 18% sur un an, a annoncé le ministre du tourisme et de l'artisanat, Sofiène Tekaya.

Il s'exprimait tôt dimanche devant la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget de son département dans le projet de budget 2027. Ces fonds financent 158 projets de création et d'extension d'unités touristiques.

Les capitaux étrangers suivent la tendance. L'investissement direct étranger est passé de 30 MD en 2024 à environ 149 MD en 2025, a encore révélé le ministre. Reste le chantier des hôtels fermés. Tekaya a indiqué que 137 établissements sont à l'arrêt dont 73 depuis 2015 ou avant, 30 depuis 2020, la plupart à cause de la pandémie de Covid-19.

Selon lui, ces fermetures découlent de difficultés financières, d'endettement, de mauvaise gouvernance, de litiges judiciaires, de besoins de réaménagement ou de fermetures saisonnières. Depuis 2024, le ministère a régularisé la situation de 28 hôtels. Dix-sept ont rouvert. Onze autres sont en travaux, et certains pourraient reprendre bientôt leur activité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement, le ministère est en contact avec des investisseurs et des enseignes hôtelières internationales. Il envisage de reconvertir certaines unités fermées en projets de tourisme de santé ou en résidences pour seniors avec les ministères concernés.

Tout en soulignant que ce dossier est prioritaire, le ministre a rappelé qu'il représente une capacité d'hébergement inexploitée, des emplois perdus et des investissements gelés avec un impact sur le cadre urbain et l'esthétique des villes.

Côté qualité, 104 inspecteurs ont mené 5475 visites dans environ 3000 établissements dont des hôtels, des restaurants, des agences de voyages, des guides et des structures d'animation. Ces visites ont donné lieu à des mesures adaptées à la nature des manquements constatés.

Tout en rappelant que ces contrôles garantissent le respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire et sécuritaire, Tekaya a précisé qu'ils aident aussi les établissements à corriger leurs insuffisances et protègent touristes et consommateurs.

Le classement touristique, hôtelier en tête, sera révisé, a promis le ministre, ajoutant que son département élabore un projet qui adaptera les critères aux mutations du secteur, attendu avant fin 2026.

L'enjeu, selon le ministre, serait bien d'améliorer l'expérience touristique et de renforcer la compétitivité de la destination Tunisie. Le niveau des services décide du choix de la destination, du retour des visiteurs et de leur recommandation.