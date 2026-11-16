Sénégal: Saraya - Dix-sept dragues d'orpaillage clandestin détruites à Sansamba

16 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2) de la Gendarmerie nationale de Moussala, une unité spéciale de la gendarmerie nationale, a procédé dimanche, à la destruction de 17 dragues le long de la Falémé à Sansamba, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin dans la région de Kédougou (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

"C'est suite au renseignement reçu et confirmé par les éléments de Garsi 2 de Moussala sur les dragues qui exploitent l'or alluvial sur la rive gauche du fleuve Falémé dans le secteur de Sansamba qui a permis la destruction de 17 dragues", a-t-elle précisé.

La Gendarmerie nationale intensifie les opérations de contrôle sur les sites d'orpaillage clandestins dans le cadre de la sécurisation de la zone frontalière et de surveillance des activités minières autour de la Falémé et dans le département de Saraya.

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