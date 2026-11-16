Afrique: CAN 2027 - Le Sénégal qualifié en cas de victoire face au Soudan et de faux pas de l'Éthiopie

Dakar — Le Sénégal peut se qualifier dès ce lundi pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, à condition de battre le Soudan et que le Mozambique évite la défaite face à l'Éthiopie, lors de la quatrième journée des éliminatoires dans le Groupe J.

Le Sénégal sera opposé au Soudan, à 13h GMT, à Juba, capitale du Soudan du Sud.

La CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

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Les trois pays organisateurs sont automatiquement qualifiés pour la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Dans les groupes comprenant l'un de ces trois pays hôtes, seule la sélection la mieux classée, en dehors du pays organisateur, obtiendra son billet.

Dans les autres groupes, les deux premières équipes seront qualifiées pour la compétition continentale.

Si les Lions s'imposent face au Soudan ce lundi, ils totaliseraient alors 10 points, et seraient assurés de terminer parmi les deux premiers de leur poule.

Les hommes de Patrick Vieira chercheront donc confirmer leur large victoire (4-1) lors du match aller disputé au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, jeudi dernier.

Toutefois, le succès des Lions ne suffirait pas à lui seul pour valider leur billet dès cette quatrième journée.

Le Sénégal devra également compter sur un résultat favorable dans l'autre rencontre de la poule entre l'Éthiopie et le Mozambique.

Si les Mozambicains s'imposent ou obtiennent le match nul, les Éthiopiens resteraient respectivement à trois ou quatre points.

Avec 10 points, le Sénégal ne pourrait alors plus être rejoint par ces deux concurrents dans la course aux deux premières places.

En revanche, si l'Éthiopie remporte son duel face au Mozambique, le Sénégal devra attendre les deux dernières journées, prévues en mars 2027, pour se qualifier.

Les Éthiopiens porteraient leur total à six points en cas de victoire, tandis que les Mozambicains resteraient à quatre unités, laissant encore subsister une possibilité mathématique pour ces deux sélections.

Le Sénégal recevra l'Éthiopie à Dakar lors de la cinquième journée.

Les Lions abordent ainsi ce déplacement au Soudan avec un objectif clair, décrocher les trois points et espérer, dans le même temps, un résultat favorable dans l'autre rencontre du groupe.

Neuf autres nations en mesure de décrocher leur qualification

En plus du Sénégal, neuf autres sélections peuvent également décrocher leur qualification pour la phase finale dès cette quatrième journée, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et la République démocratique du Congo (RDC), qui ont remporté leurs trois premières rencontres, peuvent assurer leur qualification en signant une quatrième victoire consécutive.

Les Lions de l'Atlas recevront le Niger mardi dans le groupe A, après leur large succès (5-1) lors de la précédente journée.

Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire se déplacera en Gambie avec l'ambition de confirmer sa victoire (2-1) à Bouaké. Les Éléphants pourraient ainsi valider leur billet pour la phase finale.

Le Mali, leader du groupe K avec neuf points et jusque-là auteur d'un sans-faute, va faire face au Rwanda, mardi à Kigali, après sa victoire (3-2) à l'aller. La RDC, qui compte également neuf points dans le groupe E, pourra décrocher sa qualification en cas de nouveau succès contre la Sierra Leone.

Cinq autres sélections sont également en position de se qualifier à deux journées de la fin. Il s'agit de l'Égypte et de l'Angola dans le groupe B, du Bénin et du Burkina Faso dans le groupe F, ainsi que du Cameroun dans le groupe G.

L'Égypte et l'Angola comptent chacun sept points.

Les Pharaons se déplaceront au Malawi, tandis que les Angolais affronteront le Soudan du Sud, mardi. Une victoire de chacune de ces équipes leur permettrait de valider leur qualification.

Dans le groupe F, le Bénin et le Burkina Faso, également crédités de sept points chacun, peuvent également décrocher leur billet en cas de victoire.

Les Guépards seront opposés à la République centrafricaine, lundi, tandis que les Étalons affronteront la Mauritanie, mardi.

Le Cameroun, leader du groupe G avec sept points, pourra également faire un pas décisif vers la qualification lors de son déplacement en Namibie, lundi.

Dans les autres groupes, l'Afrique du Sud cherchera à consolider son leadership dans le groupe D face au Kenya, mardi. L'Algérie tentera de conforter sa première place dans le groupe I à l'occasion de son déplacement au Togo.

Le Ghana et le Nigeria figurent également parmi les équipes attendues lors de cette quatrième journée.

La sélection ghanéenne affrontera la Somalie lundi dans le groupe C, tandis que le Nigeria se déplacera en Tanzanie dans le groupe L avec l'ambition d'améliorer ses chances de qualification.