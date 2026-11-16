Sénégal: A Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye s'engage pour 'des partenariats diversifiés et concrets'

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, présent à Phnom Penh, au Cambodge, pour les besoins du 20e sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), s'est entretenu avec des dirigeants et responsables de plusieurs pays, dans le cadre de ses efforts visant la promotion de "partenariats diversifiés et concrets, au service de l'emploi des jeunes, de la santé des populations et du rayonnement du Sénégal", a-t-on appris de source officielle.

En marge du 20e sommet de l'OIF, ouvert dimanche à Phnom Penh, au Cambodge, Bassirou Diomaye Faye a reçu plusieurs dirigeants et responsables, dont Tô Lâm, président de la République socialiste du Vietnam, et Paul St-Pierre Plamondon, Premier ministre du Québec, rapporte le site officiel de la présidence sénégalaise.

"Le Président vietnamien a rappelé l'ancienneté et l'excellence des relations entre les deux pays, nouées il y a cent quinze ans par le passage de Hô Chi Minh à Dakar et forgées dans le soutien mutuel des deux peuples pendant les luttes pour l'indépendance", peut-on lire.

Les deux chefs d'État ont aussi "relevé les convergences entre la Vision Sénégal 2050 et la stratégie Vietnam 2045, deux trajectoires de transformation fondées sur la souveraineté économique et la montée en gamme de l'économie".

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"Ils ont appelé au renforcement de la coopération, en particulier dans les domaines économique et agricole, avec un échange d'expertise sur la riziculture, les télécommunications, la construction et l'industrie automobile, ainsi que dans les domaines culturel et sportif", poursuit la présidence sénégalaise.

Avec le Premier ministre du Québec, ajoute-t-elle, le chef de l'État sénégalais "a salué la qualité des relations entre le Sénégal et le Québec et la convergence de vues sur les grands sujets d'intérêt commun".

"Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et d'accroître le volume des échanges. Le Premier ministre du Québec a souligné la stabilité du Sénégal et ses avantages comparatifs, qui en font une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique et un hub régional", lit-on encore sur le site de la la présidence sénégalaise.

Il note que ces deux entretiens "traduisent la diplomatie de diversification que conduit le Président de la République", soulignant que du Vietnam au Québec, "le Sénégal noue des partenariats avec des pays qui ont réussi leur transformation économique et qui voient en lui un partenaire fiable pour l'avenir du continent".

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs reçu Ignazio Cassis, vice-président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères.

MM. Faye et Cassis ont "passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et exprimé leur volonté commune de l'accentuer dans des secteurs où l'expertise suisse rejoint les priorités du Sénégal, la formation technique et professionnelle, dont le modèle suisse est une référence mondiale, la coopération scientifique et médicale, le partenariat économique et les investissements du secteur privé suisse au Sénégal, la gestion de l'eau ainsi que la paix et la sécurité".

Selon la présidence sénégalaise, le chef de l'État a par ailleurs présenté à son interlocuteur "les réformes engagées pour offrir aux investisseurs un cadre stable, transparent et prévisible, et rappelé l'ambition du Sénégal de former sa jeunesse aux métiers qui porteront son économie".

"Cette audience illustre la diplomatie que conduit le Président de la République, tournée vers des partenariats diversifiés et concrets, au service de l'emploi des jeunes, de la santé des populations et du rayonnement du Sénégal", note la même source.

Le chef de l'Etat a pris part à la cérémonie d'ouverture du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie, ce dimanche, à Phnom Penh.

Dans son allocution prononcée à l'ouverture de cette rencontre, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, "a rappelé le rôle du Président poète Léopold Sédar Senghor, l'un des quatre pères fondateurs de la Francophonie aux côtés du Roi Norodom Sihanouk, du Président Hamani Diori et du Président Habib Bourguiba".

"Cet hommage rendu depuis Phnom Penh au premier Président du Sénégal témoigne de la place singulière que notre pays occupe dans l'histoire et dans l'avenir de la Francophonie", relève la présidence sénégalaise.

Les représentants de 90 États et gouvernements prennent part à ce 20e sommet de la Francophonie portant sur le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable".