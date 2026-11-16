Ile Maurice: Volley-ball - Les sanctions tombent...six mois après !

Six mois ! C'est le temps qu'il a fallu attendre avant que le Fact Finding Committee institué par la Fédération mauricienne de de Volley-Ball (FMVB) dans le sillage des incidents ayant émaillé la fin du match entre le Quatre-Bornes VBC et le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, soumette ses recommandations. A partir de là, le comité directeur de la FMVB a pris des sanctions à l'encontre de certains protagonistes.

Ce match disputé le 25 avril dernier au gymnase Pandit Sahadeo clôturait la saison masculine 2025-2026. Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC avait remonté un déficit de deux sets pour s'imposer au tie-break. La rencontre s'est terminée dans un climat des plus tendus et une bataille rangée s'en était suivie.

Le Fact Finding Committee (FFC) était présidé par l'avocat Abhishek Manohur qui avait pour assesseurs Haroon Durbass et Dev Putty. «Nous avons eu une réunion du comité directeur la semaine dernière lors de laquelle, nous avons pris connaissance du rapport du FFC et des sanctions seront appliquées», a annoncé Fayzal Bundhun lors d'une conférence de presse tenue jeudi 12 novembre au siège de la fédération à Vacoas.

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«Un sursis de deux ans sera appliqué aux clubs de Quatre-Bornes VBC et Faucon Flacq Camp Ithier VBC. En cas de récidive pendant cette période, ils disputeront leurs matches à huis-clos. Les deux équipes sont appelées à exercer un contrôle sur leurs joueurs, officiels et supporters», a déclaré Bundhun.

Le passeur du Quatre-Bornes VBC, Alexandre Lanappe, a écopé de deux matches de suspension ferme assortie d'un sursis de deux ans. «Son comportement sera étroitement surveillé pendant ces deux ans et s'il y a récidive, une sanction plus sévère sera prise à son encontre. Le fait qu'il est encore jeune, a été pris en compte», indique le président de la FMVB.

Tusharsingh Duth Bheergoonath, vice-président du Camp Ithier SC, a écopé lui de 4 mois d'interdiction. «L'accès à des sites de compétition tombant sous la responsabilité de la FMVB lui sera interdit. Cette sanction sera couplée d'un sursis de deux ans», précise Bundhun.

Avish Seetul, joueur du Quatre-Bornes VBC, fait l'objet d'un avertissement sévère et d'un sursis de deux ans. «Il devra avoir un bon comportement sinon, il recevra une sanction plus grave», laisse entendre le président de la FMVB.

Celui-ci ajoute que le FFC a recommandé que des moyens soient trouvés pour améliorer la sécurité dans l'enceinte ou se déroulent les matches. «Des affiches avec des règlements seront placées dans le gymnase. Les membres du public pourront donc savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Cela limitera le risque de débordements», espère Fayzal Bundhun.

Directeur Technique National

Le contrat de Zoran Kovacic ne sera pas renouvelé

Le président de la FMVB, Fayzal Bundhun, l'a annoncé lors de la conférence de presse de jeudi dernier. Le contrat du Directeur Technique National (DTN), Zoran Kovacic, ne sera pas renouvelé. «Le contrat du DTN prend fin le 20 novembre (2026) et ne sera pas renouvelé. D'ailleurs, il n'a pas fait de demande pour qu'il soit renouvelé», a affirmé l'homme fort du volley-ball mauricien. «Nous reconnaissons son apport à la progression du volley mauricien, notamment concernant la formation des jeunes et nous le remercions pour sa contribution», a-t-il ajouté.

La FMVB ne compte pas recruter un nouveau DTN, en tout cas pas dans l'immédiat. Elle compte plutôt soumettre une demande à la Fédération internationale de Volley-Ball (FIVB) afin de bénéficier de l'expertise d'un technicien dans le cadre du programme intitulé Volleyball Empowerment. Les missions d'entraîneurs sont généralement prévues pour une durée de 3, 6 ou 12 mois. La FIVB finance en partie le dispositif.