Ile Maurice: CIIE 2026 à Shanghai - La Chine s'ouvre aux importations mondiales

Le commerce mondial évolue dans un environnement marqué par des tensions commerciales, une fragmentation croissante des échanges, la rivalité industrielle et les incertitudes géopolitiques. À cela s'ajoutent les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la recherche, par plusieurs économies, d'une plus grande sécurité dans leurs échanges. C'est dans ce contexte particulièrement mouvant qu'a lieu à Shanghai la 9e édition de la China International Import Expo (CIIE), où se tient parallèlement le Hongqiao International Economic Forum. Ses organisateurs soulignent d'ailleurs que les divergences de croissance alimentent les tensions commerciales, tandis que la fragmentation des échanges et la rivalité industrielle progressent.

Placée sous le thème «New Era, Shared Future», cette édition réunissant un nombre record d'acteurs internationaux s'est ouverte le 5 novembre. Wang Wentao, ministre du Commerce de la République populaire de Chine, a rappelé lors de la cérémonie d'ouverture que le salon rassemble cette année plus de 50 personnalités de rang ministériel issues de 30 pays et organisations internationales. Au total, 4 142 exposants étrangers venus de 162 pays, régions et organisations internationales sont présents, tandis que la superficie totale de l'exposition dépasse pour la première fois 440 000 mètres carrés. Soixante-neuf pays et organisations internationales participent au Country Exhibition, et le salon propose 23 forums thématiques ainsi que la publication du Report on Capacity for Exporting to China.

Intervenant lors de cette ouverture, Ding Xuexiang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine, a défini le positionnement stratégique de l'événement. «L'organisation de la CIIE représente une initiative majeure de la Chine pour défendre fermement la libéralisation du commerce et la mondialisation économique, et ouvrir proactivement son marché au monde.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan macroéconomique et tarifaire, Ding Xuexiang a précisé que le niveau global des tarifs douaniers de la Chine est désormais tombé à 7,3 %, un niveau proche de celui des économies développées. Il a également indiqué que le ratio de l'excédent du compte courant chinois par rapport au PIB est passé de 9,9 % en 2007 à 3,7 % en 2025. Concernant la dynamique commerciale récente, les exportations chinoises de circuits intégrés ont bondi de 99,1 % au cours des trois premiers trimestres, tandis que celles des « trois nouveaux produits » - véhicules électriques, batteries au lithium et cellules photovoltaïques - ont progressé de 45,6 %, les hautes technologies contribuant à plus de 50 % à la croissance des exportations. À l'horizon de la fin du 15e Plan quinquennal, le total annuel des ventes au détail de biens de consommation en Chine devrait atteindre environ 60 000 milliards de yuans, et le secteur des services dépasser 100 000 milliards de yuans.

La particularité de la CIIE est de placer l'importation au centre d'un grand rendez-vous international. Cette ambition intervient alors que les importations chinoises connaissent une progression importante. Selon les données de la General Administration of Customs elles ont augmenté de 22,3 % sur un an au cours des neuf premiers mois de 2026, pour atteindre 16 740 milliards de yuans. La CIIE constitue ainsi l'une des plateformes utilisées par la Chine pour élargir les canaux d'importation et faciliter l'entrée de produits et de services étrangers sur son marché.

L'Afrique face au marché chinois

Dans cette recherche de nouveaux débouchés, une place est accordée aux produits africains. Plusieurs pays d'Afrique sont présents à cette édition. Les Seychelles, le Gabon -- dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema assiste aux événements -- et la Somalie participent notamment pour la première fois au Country Exhibition.

Cette ouverture intervient alors que Beijing a élargi l'accès de produits africains à son marché. Depuis le 1er mai dernier, la Chine applique un traitement douanier zéro tarif à ses importations provenant des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Des «green channels» ont également été mis en place pour faciliter l'accès de certains produits agricoles africains, notamment le café, les noix de cajou, certains produits aquatiques et les piments séchés.

Le CIIE souligne l'importance de développer la transformation locale afin que les pays africains puissent exporter davantage de produits à valeur ajoutée, plutôt que de rester cantonnés à l'exportation de matières premières.

Pour les opérateurs, l'enjeu est cependant plus complexe que l'accès au marché. Exporter davantage vers la Chine suppose de pouvoir répondre à ses exigences en matière de qualité et de certification, mais aussi de disposer de volumes suffisants, de chaînes logistiques fiables et, pour certains produits, de capacités de conservation et de transport adaptées.

Les exigences de transformation structurelle et les conditions nécessaires pour que le commerce bénéficie réellement aux économies en développement ont aussi été soulevées par Alexander De Croo, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). «La réussite du commerce ne se mesurera pas seulement par les volumes échangés. Elle se mesurera également à l'une de ses effets : crée-t-il des emplois locaux porteurs d'une prospérité partagée, ou s'agit-il simplement d'un commerce purement extractif ? Contribue-t-il à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou continue-t-il d'investir dans la technologie du passé ? Offre-t-il de réelles perspectives à la jeune génération, ou continuons-nous simplement à lui faire des discours pour lui dire d'être optimiste ?»

Le pavillon mauricien

Sous les couleurs du pavillon rouge, bleu, jaune et vert, Maurice affiche clairement ses ambitions. La représentation mauricienne réunit entre autres des membres de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), de l'ambassade de Maurice en Chine, de l'Economic Development Board (EDB), des entrepreneurs locaux, ainsi qu'Anabelle Savabaddy, junior minister du Tourisme.

La participation mauricienne vise à établir des partenariats durables. «Nous voulons positionner Maurice sur le marché chinois à travers des produits premium. Le but est de créer de la visibilité, de trouver des acheteurs et distributeurs et de cibler des marchés de niche, notamment avec nos sucres spéciaux ou notre café local», nous indique un représentant de l'EDB.

Parmi les exposants physiquement présents à Shanghai figurent notamment six organisations et entreprises, telles que Mauritius Sugar Syndicate, Subana Biscuits, Café de Chamarel, Groupe Saint Aubin, Kuanfu Tea et Secret Grand-Mère.

Cette présence s'appuie sur une dynamique d'exportation en nette hausse. Alors que les ventes vers la Chine avaient dépassé Rs 600 millions sur l'ensemble de l'année dernière, ce montant a déjà été dépassé au mois d'août cette année, souligne-t-on.

La promotion de la destination fait aussi partie de cette mission. Pour Anabelle Savabaddy, le marché chinois offre un potentiel central. «Nous capitalisons sur la Chine. Notre rôle est de vendre notre destination à plus grande échelle. Nous travaillons aussi sur la connectivité entre la Chine et Maurice pour installer le vol direct, car la demande est forte.»

Au-delà des chiffres et des stands, la CIIE apparaît ainsi cette année comme un observatoire des transformations du commerce international. Alors que les tensions commerciales et géopolitiques rendent les échanges plus incertains et que les chaînes d'approvisionnement sont soumises à de nouvelles contraintes, la question n'est plus seulement de savoir si les marchés restent ouverts, mais dans quelles conditions les entreprises et les pays pourront continuer à y accéder. Le Hongqiao International Economic Forum place d'ailleurs cette question au coeur de ses discussions.