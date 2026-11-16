Ile Maurice: La police redouble de vigilance pour retrouver Jean-François Veckranges

15 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Où est passé Jean-François Veckranges, recherché dans le cadre d'une affaire d'abus sexuel présumé sur une fillette de six ans ? C'est la question qui mobilise les enquêteurs du poste de police de Pope Hennessy. Toujours introuvable, cet homme fait l'objet de recherches inlassables. Les patrouilles ont été renforcées dans plusieurs secteurs de la région, notamment à Dauguet, à Bassin-Casserol et aux abords de son domicile, à Château d'Eau Street.

Vendredi 13 novembre, des policiers ont effectué plusieurs patrouilles afin de retrouver sa trace. Des informateurs jugés fiables, ainsi que des membres du Community Policing, ont également été sollicités pour signaler tout élément susceptible de permettre sa localisation.

Lors de cette opération, les policiers ont notamment ratissé le secteur de Dauguet jusqu'à Bassin-Casserol, à Port-Louis. Une surveillance a également été exercée près de son domicile, à Château d'Eau Street. Plusieurs policiers ont été aperçus à différents endroits du quartier dès les premières heures de la matinée.

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Toutefois, aucune trace de Jean-François Veckranges n'avait encore été signalée au moment de la rédaction de cet article. Où a-t-il pu se rendre ? A-t-il quitté la région ? Autant de questions qui restent sans réponse alors que les recherches policières se poursuivent.

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