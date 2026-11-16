Ile Maurice: On s'active ! À bon escient ?

Il y a longtemps que la CWA n'a pas paru aussi proactive. Je ne sais pas à quel point ses efforts vont effectivement alléger le problème des consommateurs, ni à quelle cadence ça va se faire, mais, à part une campagne soutenue pour économiser de l'eau, l'engagement de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne (UE) pour des crédits (et un petit don) d'environ Rs 6,3 milliards, une délégation singapourienne pour un rapport technique sur la gestion des fuites sur le réseau, on a aussi fait de nouveaux forages, installé une dizaine de Containerised Pressure Filters (CPFs) sur des rivières (cinq autres arrivent bientôt par bateau) et creusé divers canaux et raccordements pour dévier de l'eau vers la station de traitement de La Marie, pour essayer d'alléger les problèmes les plus inquiétants causés par une Mare aux Vacoas plutôt asséchée...

Dans notre urgence, tout ce qui manque à ce stade, c'est une danse pour la pluie, commanditée à la reine Modjadji de la tribu des Balobedu du Limpopo ! Cependant, toute cette activité se dessine et s'entend sur une toile de fond qui peut encore laisser sceptique.

En effet, la fameuse promesse d'eau 24/7 qui aidait solidement le Mouvement socialiste militant et ses alliés à accéder au pouvoir en 2014, a démontré combien il est apparemment facile de gaspiller DIX ANS ENTIERS sur ce problème. C'est le rapport du Directeur de l'Audit de décembre 2025 qui l'affirme. A-t-on pu changer notre culture opérationnelle suffisamment depuis ? On peut en douter...

Le Dr Paligadu, directeur du bureau d'Audit était factuel et cinglant dans son rapport, soulignant que le ministère de l'Énergie et la CWA souffrait d'un report on report syndrome qui leur permettait de toujours renvoyer les solutions à plus tard, au point où «implementation of recommendations in those reports ....has been very minimal or insignificant». Les Singapouriens sont d'ailleurs déjà venus à Maurice, notamment la SCE en... mars 2012 (*). Il y a eu bien d'autres délégations d'experts depuis ! Et bien des recommandations et des propositions et nous sommes toujours englués dans les mêmes problèmes...

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Le mal dont souffre les services publics de ce pays est étalé avec clarté dans ce rapport (et bien d'autres !) : des études, des rapports, des conférences, des procès-verbaux, des task force, des comités (certains High Powered, d'ailleurs), des procédures, des visites, sans doute, mais comme on le soulignait déjà le 26 juillet dernier (**)... à la sortie des tuyaux, presque RIEN, sinon des gouttes !

«Si vous voulez que quelque chose soit fait, nommez un responsable. si vous voulez que rien ne se passe, nommez un comité !»

Loi de Peter

Une question clé générale est désormais aussi la suivante : à quel point est-ce que les hommes politiques qui obtiennent pourtant un mandat populaire pour faire mieux marcher nos services publics sont-ils effectivement capables de diriger leurs ministères et ne pas se laisser amadouer, voire couillonner par leurs officiers, pour ne pas trancher dans le vif et toujours commanditer un nouveau rapport, attendre, discuter, étudier, pondérer, nommer un comité ?

Le rapport de l'Audit de décembre 2025 sur l'eau rappelait qu'en dix ans, le Non Revenue Water (NRW) de notre pays s'était détérioré de 58 % et était devenu, à 60 %, parmi les plus élevés au monde (Singapour: 4 %) ! Nous sommes d'ailleurs le champion en Afrique, à part Madagascar: ce qui est l'envers du triomphe. La honte absolue, diraient certains, dont moi ! 200 millions de mètres cubes d'eau traités sont ainsi fuités et non facturés chaque année. C'est l'équivalent d'UN AN ET DEMI de consommation visible du pays, soit une perte annuelle de Rs 3,6 milliards. Comparez ce chiffre à la perte financière de la CWA en 2024-25 : Rs 755 millions. Ou aux pertes accumulées sur dix ans, soit Rs 3,9 milliards!

Ce rapport, pour rappel, soulignait que 1 500 kilomètres de tuyaux, vieux d'entre 50 et 80 ans, devaient impérativement être remplacés, mais que, entre 2015 et 2024, ces remplacements totalisaient seulement... 25 kilomètres par an. Mieux encore, seulement 39 % des Rs 6,9 milliards votés pour ce programme étaient effectivement dépensés sur cette période... Stupéfiant !

L'Auditeur général soulignait aussi que le programme de nouveaux réservoirs, élaboré dans le Master Plan de 2012, à l'horizon 2050, aura entre 10 et 22 ans de retard sur un programme que l'on souhaitait largement terminer... avant 2025 ! Seuls Arnaud et Bagatelle ont été complétés en 12 ans. Rivière des Anguilles a déjà 15 ans de retard et avant même que les comptes ne soient effectivement finalisés on ne sait quand - son coût va plus que tripler ! Mon Vallon, Calebasses et Constance devaient être livrés avant 2025. Ce n'est, tristement, pas le cas...

Le ciel est capricieux et l'a toujours été, malheureusement, et c'est pour cela même que nos manquements et nos incompétences sont d'autant plus inacceptables !

Rappelez-vous. Le gouvernement élu 60-0 en décembre 2024 arrivait en pleine sécheresse. La pluviométrie déficitaire n'avait évidemment rien à faire avec le gouvernement précédent ! En février 2025, le niveau des réservoirs s'affichait à 38,2 %, contre 92,6 % un an plus tôt et la CWA prenait donc des mesures d'urgence, presque similaires aux mesures de contrôle décrétées récemment. Mars était sec et aggravait la situation (pluviométrie à 57 % de la moyenne). En revanche, bonne surprise, les cinq mois «d'hiver» entre avril et août voyaient des pluies largement au-dessus de la moyenne. Septembre et octobre furent secs, mais les pluies de novembre remplissaient les réservoirs (165 % de la moyenne) et décembre était un mois «normal». Ce qui fait qu'en janvier 2026, nos réservoirs étaient remplis à 71,1 %, contre 42,4 % un an plus tôt. Le cycle saisonnier usuel était modifié !

Avons-nous cru que le pire était passé ? Le fait est que, contrairement à 2025, la pluviométrie hivernale chutait drastiquement en 2026, ce qui vidait rapidement nos réservoirs. Février était à 33 % de la pluviométrie moyenne. Mars à 54 %, avril à 86 %, mai à 78 %. À part juin, tous les autres mois étaient déficitaires par rapport à la moyenne long terme. Ainsi la situation de nos réservoirs actuellement et le cri du coeur du ministre Assirvaden, qui ne voudrait plus seulement dépendre des pluies. D'autant que la pluie tombe maintenant plus à l'Est qu'au Centre. Mais il a tort s'il perdait de vue que le problème principal reste les tuyaux percés !

En effet, si on perd l'équivalent d'UN AN ET DEMI de consommation annuelle dans les fuites, soit Rs 3,6 milliards par an, LA PRIORITÉ ABSOLUE devrait être de remplacer AU MOINS 400 kilomètres de tuyaux par an et d'oublier la désalinisation coûteuse, les comités, les rapports, etc.

On sait, grâce au rapport de l'Audit, que le mieux jamais réussi à ce niveau a été l'année 2023 où la méthode Maunthrooa - pas toujours réglo, c'est sûr - alignait 192,5 kilomètres de tuyaux neufs. Qu'a-t-on réussi en 2024, 2025 et 2026 ?

Si c'est moins, nous sommes en train de pourchasser des mirages! Et il deviendra alors peut-être plus rationnel de ...fermer complètement le réseau de distribution actuel, afin d'économiser ... les fuites, et distribuer l'eau exclusivement par camion-citerne - quitte à réparer les routes qui vont alors s'user beaucoup plus rapidement ?

Est-ce que ce propos est assez persifleur («foutant» en langage local...) pour que l'on voit enfin clair et surtout que l'on s'active sur l'essentiel ? C'est-à-dire ces foutus tuyaux qui nous coûtent tellement cher, qui prennent tellement de temps à remplacer et qui nous font tellement honte !

Le petit panneau sur le comptoir d'une pharmacie se lisait très gentiment, mais plutôt mièvre «THIS IS A VIOLENCEFREE FACILITY». Cette phrase était suivie de 27 mots en petits caractères, sur 3 lignes, en anglais ET d'un long extrait de la section 114 (1) de la Workers'Rights ACT (108 mots) rappelant un maximum de Rs 100 000 d'amende et cinq ans d'emprisonnement, en cas de condamnation judiciaire.

Je comprends évidemment la démarche derrière cette initiative mais deux remarques tout de même : est-ce que le comité qui a commandité ce panneau croit vraiment qu'un client en colère ou ayant des tendances de violence chronique, lira ce panneau et se calmera instamment ? D'autre part, serait-il malveillant de la part d'un client qui lit cette «NOTICE» de penser que s'il veut être violent, il peut aller assouvir son «besoin» ailleurs ? Il me semble qu'un message plus générique sur la violence aurait mieux fait l'affaire ...

«VIOLENCE SOLVES NOTHING. GOOD FAITH DIALOGUE JUST MIGHT ?»