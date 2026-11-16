Ile Maurice: Le groupe SBM s'engage comme «Diamond Sponsor»

16 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le groupe SBM sera Diamond Sponsor du U.S.-Africa Business Summit 2026, prévu à Maurice du dimanche 6 au mercredi 9 décembre. Organisée conjointement par le Corporate Council on Africa et le gouvernement mauricien, cette 18e édition réunira des chefs d'État et de gouvernement africains, de hauts représentants des administrations africaines et américaines, ainsi que des dirigeants d'entreprise et des investisseurs.

Présent à Maurice, au Kenya, en Inde et à Madagascar, le groupe bancaire entend, selon un communiqué publié le 11 novembre, favoriser les partenariats transfrontaliers et accompagner les entreprises et les investisseurs.

Pour Vimal Naikeny, Acting Group Chief Executive Officer de la SBM Holdings Ltd, cet engagement traduit la «volonté de contribuer aux grandes plateformes de dialogue économique sur le continent africain».

Le groupe sera représenté par plusieurs intervenants lors des conférences du sommet.

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