Ile Maurice: Trois ans pour convaincre... ou partir ?

Sursis ou seconde chance ? Que nous réservent les trois prochaines années d'un gouvernement dont l'image s'est considérablement ternie au cours de ses deux premières années au pouvoir ? Entre les promesses non tenues, les désillusions et les fractures au sein même de la majorité, à quoi faut-il désormais s'attendre ?

De deux choses l'une ! Soit la majorité persiste dans une voie qui l'a conduite à une impopularité - que Ramgoolam dit assumer - au risque de creuser davantage le fossé avec la population ; soit elle saisit cette étape d'anniversaire pour faire son examen de conscience, dresser un bilan sans complaisance et prendre les mesures qui s'imposent afin de rectifier le tir, en prenant en compte les critiques de la rue !

Alors que ce mois de novembre marque une étape dans la vie politique après l'incroyable 60-0 de 2024, n'est-il pas légitime d'espérer que le chef du gouvernement se présente devant la population, en faisant un état des lieux, en expliquant les éventuels progrès, quitte à reconnaître les difficultés, tout en répondant aux interrogations de la population à travers une rencontre avec la presse ? Son communiqué, émis ce samedi, autour de plusieurs problématiques nationales, annonce-t-il une nouvelle façon de gérer les dossiers sensibles ?

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L'attente est d'autant plus justifiée que Ramgoolam lui-même avait pris l'engagement de faire le point, tous les 100 jours, sur les réalisations de son gouvernement dans un souci de transparence. Cette initiative, saluée à l'époque, s'apparente aujourd'hui à une énième déclaration d'intention et illustre également l'absence de considération accordée aux citoyens, dupés par les politiques.

Pourtant, on aura vu un Premier ministre capable de sortir de sa réserve pour s'adresser à la population, comme l'ont démontré ses prises de parole dans le sillage de la fusillade d'Élodie Thomas, qui avait provoqué l'instauration d'un couvre-feu ! Si ces événements ont ébranlé la République, ils ont également démontré qu'une communication régulière du chef du gouvernement était possible, qu'importe si elle est dictée par l'urgence de la situation.

On aura d'ailleurs constaté que, lors de ses premières déclarations, le Premier ministre (qui portait une visière ?), avait principalement pointé du doigt les trafiquants de drogue comme étant à l'origine des désordres, avant de prendre ensuite la mesure de l'implication de certains jeunes, en élargissant finalement son discours, pour rappeler que l'égalité des chances est un droit pour chaque enfant du pays.

La suite a également été encourageante avec une rencontre organisée par Ramgoolam avec plusieurs travailleurs sociaux autour d'une même table, mais qui n'aura vu le jour qu'à la faveur d'une crise mettant en lumière des fractures sociales.

Ce mode de fonctionnement n'est d'ailleurs pas sans rappeler les turbulences provoquées par les pénuries d'eau où, là encore, il aura fallu attendre les manifestations dans la rue et l'exaspération des consommateurs pour que des pistes de solution (rotation de l'alimentation, facilités pour l'achat des réservoirs) soient proposées. Faut-il donc continuer à attendre que les problèmes du quotidien atteignent un point de rupture pour que les autorités réalisent l'urgence d'un dialogue avec les citoyens ?

Est-ce ainsi que nous vivrons les trois prochaines années ? Avec une équipe qui, lorsqu'elle était dans l'opposition, reprochait au pouvoir en place de ne pas respecter l'adage «gouverner, c'est prévoir», mais qui semble aujourd'hui gérer le pays avec les mêmes réflexes ?

Faudra-t-il redouter d'autres épisodes de tension pour que le gouvernement comprenne à quel point il s'est éloigné des réalités du terrain ? Navin Ramgoolam et les siens ont-ils compris que le résultat historique du 60-0 ne constitue ni un chèque en blanc ni une autorisation de gouverner sans rendre de comptes ?

Il reste trois années à l'Alliance du changement pour revoir ses priorités, renouer le dialogue avec la population, transformer ses promesses en actes et, surtout, regagner une confiance sérieusement ébranlée de 2024 à 2026 ! Est-ce que ces trois années vont suffire aux dirigeants de l'alliance sociale pour démontrer leur capacité à porter le changement promis et répondre aux attentes suscitées par leur victoire historique ?

Sursis ou seconde chance ? Trois ans pour convaincre... ou partir !