Ile Maurice: Belinda Wong-Vacher en voie d'être confirmée à la tête

Belinda Wong Leung Pak-Vacher, nommée présidente par intérim du conseil d'administration de SBM Holdings Ltd au début du mois, devrait être prochainement confirmée dans ses fonctions, selon des informations recueillies par l'express.

La Banque de Maurice serait en train de finaliser les vérifications réglementaires nécessaires, notamment l'évaluation de son statut fit and proper, préalable à sa titularisation à la tête du groupe bancaire.

Mme Wong-Vacher avait été désignée présidente par intérim le 4 novembre, en remplacement de Mahendra Vikramdass Punchoo, qui a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration. Elle siège au conseil de SBM Holdings en tant qu'administratrice indépendante depuis le 16 octobre 2025.

Spécialiste de la finance et du droit des sociétés, elle compte plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises cotées et des groupes internationaux à Maurice, au Royaume-Uni et en Afrique. Son parcours couvre notamment les fusions-acquisitions, la structuration du capital, les levées de fonds, la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise. Mme Wong-Vacher siège également aux conseils d'administration d'Ascencia, de Velogic Holding Company et d'autres entités du groupe SBM.