Le Japon signe un accord de prêt de 583 millions de dollars pour soutenir le Fonds africain de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé un accord de prêt concessionnel d'un montant de 86,6 milliards de yens (environ 583,4 millions de dollars) destiné à soutenir la dix-septième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17).

Le président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah, et le président de la JICA, M. Akihiko Tanaka, ont signé l'accord à Tokyo le 13 novembre 2026.

Ce prêt élargit l'accès à des financements de développement abordables pour les pays africains aux revenus les plus faibles. Il souligne également le soutien de longue date apporté par le Japon au Fonds et son rôle dans l'aide apportée au FAD-17 pour accroître les financements destinés aux pays confrontés à certains des défis de développement les plus urgents du continent.

« Ce financement témoigne de la solidité du partenariat entre la JICA et le Groupe de la Banque africaine de développement, ainsi que de notre engagement commun en faveur du développement de l'Afrique. Il s'agit du plus important soutien financier jamais accordé par la JICA au Fonds africain de développement au titre de l'aide publique au développement ; il reflète notre confiance dans la capacité du FAD-17 à aider les pays africains à relever des défis urgents et interdépendants, tout en favorisant un développement résilient, inclusif et durable », a déclaré M. Tanaka.

« Le FAD-17 a mobilisé un montant record de 11 milliards de dollars auprès de 44 partenaires. Mais notre ambition va au-delà de la reconstitution des ressources. Grâce à la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, nous transformons la manière dont l'Afrique mobilise et déploie les financements destinés au développement », a souligné, Dr Ould Tah.

Ce prêt concrétise un engagement pris par le ministère japonais des Finances lors de la session de promesses de contributions pour la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17), tenue en décembre 2025. Il vient compléter les contributions du Japon au Fonds, notamment les subventions et les compensations au titre de l'Initiative multilatérale d'allègement de la dette, qui totalisent ensemble environ 600 millions de dollars. Ce financement soutiendra les investissements dans les infrastructures essentielles, l'accès à l'énergie, la sécurité alimentaire et l'intégration régionale, tout en contribuant à élargir les perspectives économiques.

Kazuki Watanabe, vice-ministre chargé des Affaires internationales au ministère japonais des Finances, a ajouté :

« Le Japon attend du FAD-17 qu'il produise des résultats tangibles en développant des infrastructures de qualité, en renforçant la gouvernance et les capacités institutionnelles, et en favorisant une gestion durable de la dette. »

Cette signature fait suite à une cérémonie tenue le 5 novembre au siège du Groupe de la Banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle la vice-présidente chargée des Finances et CFO du Groupe de la Banque, Hassatou Diop N'Sele, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Junji Gomakubo, ont signé et échangé des notes diplomatiques officielles. Cet échange a marqué une étape clé vers la formalisation de l'engagement financier du Japon en faveur du 17e Fonds africain de développement.

Le Japon a adhéré au Fonds africain de développement en 1973 et à la Banque africaine de développement en 1982. Ce partenariat couvre le financement concessionnel, les investissements du secteur privé, le développement du capital humain, l'assistance technique et l'échange de connaissances.

La reconstitution des ressources du Fonds africain de développement marque une évolution vers un modèle de financement davantage axé sur l'investissement. Grâce à des instruments de financement innovants, notamment des prêts concessionnels accordés par des bailleurs de fonds et un nouveau cadre d'emprunt sur les marchés, le Fonds vise à tirer le meilleur parti de ses ressources et à mobiliser des capitaux supplémentaires. Cette approche a pour objectif d'optimiser chaque contribution, en élargissant l'accès à un financement du développement abordable et à long terme pour les pays éligibles.

Créé en 1972, le Fonds africain de développement est la branche de financement concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement. Il accorde des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt aux pays africains éligibles afin de soutenir leur développement économique et social.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution financière de développement en Afrique. Il se compose de trois entités distinctes : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Présent dans 44 pays africains et disposant d'un bureau extérieur au Japon, le Groupe de la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 pays membres de la région. Pour plus d'informations, consultez le site web du Groupe de la Banque africaine de développement à l'adresse suivante : www.afdb.org.

À propos de l'Agence japonaise de coopération internationale

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) soutient le développement socio-économique des pays et régions en développement par le biais d'une aide financière, d'une coopération technique et de partenariats. Guidée par sa mission visant à promouvoir la sécurité humaine et une croissance de qualité, la JICA collabore avec ses pays partenaires pour faire progresser le développement durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.jica.go.jp.